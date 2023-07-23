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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘參選仍支持侯友宜？　張麗善：我支持國民黨提名的候選人

▲國民黨全代會23日通過正式提名侯友宜參選2024總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨全代會23日通過正式提名侯友宜參選2024總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

雲林「張家」在地方影響力甚鉅，國民黨籍前縣長張榮味支持鴻海創辦人郭台銘參選2024總統態度明確，讓藍營整合有難度。張榮味妹妹、現任雲林縣長張麗善今（23日）表示，她這次總統選舉會盡全力輔選，但侯友宜仍須凝結大家力量；黨內任何一個有影響的人都需要整合，多多拜訪、傾聽，這都是要做的基本功。至於郭台銘參選是否仍挺侯友宜，張麗善回應，國民黨提名誰，她就支持國民黨提名候選人。

張麗善23日上午出席國民黨全代會，會前媒體詢問，張榮味仍稱郭台銘若參選就會挺郭，目前雲林動向如何？張麗善表示，雲林結構是綠大於藍，她們在這樣選區裡一直在奮戰，而這次總統選舉也會盡全力輔選、贏得鄉親認同，爭取最大勝算。

對於是否擔心藍營分裂狀況？張麗善說，國民黨當然需要整合不同聲音，但還是希望以全台灣人民最大利益為考量，且站在百姓安居樂業立場思考；團結才能贏得勝選，所以這次國民黨提名侯友宜，侯就必須凝結大家力量，才能打敗政敵，「我想我們今天應該有這個共識」。

針對是否希望侯友宜多找郭台銘？張麗善表示，黨內任何一個有影響的人都需要整合，無論是郭或是高雄市前市長韓國瑜，只要能贏得大多數人認同，多多拜訪、傾聽意見、傾聽民意，都是每個候選人都要做到的基本功。

媒體追問，若郭台銘獨立參選，自己是否仍唯一支持侯友宜？張麗善回應，國民黨提名誰，她就支持國民黨提名候選人。至於綠委蘇治芬稱張家爭取一席國民黨不分區立委一事，張麗善說，目前為止要以國民黨最大利益著想，沒有什麼個人要爭取什麼。

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