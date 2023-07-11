「囂貪議長」一招自以為神布局收賄千萬　反成3收押鐵證

▲台南地檢署與高雄地檢署偵辦郭信良收賄案，持續擴大偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

涉入收賄案的台南市議員郭信良7月7日在台南地院的聲押庭滔滔不絕雄辯，矢口否認索賄，堅稱在議長任內介入市地重劃案是選民服務，但檢察官祭出三大鐵證，包括廠商自白行賄供詞、郭信良助理與白手套里長為了掩飾賄款金流，涉聯手製作假的地主補償金契約書，雙方勾串的LINE對話，及郭從去年至今被監聽到怒飆官員的一大疊譯文，全都指向他犯嫌重大，且他到案前還刪除手機對話紀錄滅證，都成為他被收押的關鍵因素。

檢調監聽發現，郭信良收款1,300萬後，於前年11月9日先與廖堅志通話，隨即聯繫都發局都市計畫科承辦人員於2天後、即當月11日碰面，出馬前他還由李姓助理向地政局市地重劃科人員施壓。去年1月，郭再打電話怒罵承辦洪姓科長，聲音之大，連旁人都聽到郭極度不爽地說：「看你怎麼搞，隨便你搞，你有辦法一個案子讓我拜託3次，你不爽就不爽，隨便你搞，你有辦法讓我一直追案子，別人8天，議長要2個禮拜，你給我記住，你要記住！」等語。

▲郭信良7月7日晚間10時許遭法院裁定羈押禁見，搭上囚車赴看守所。



由於郭氣急敗壞，加上語氣咄咄逼人，嚇得承辦科長不敢回嘴，只能任憑他大罵，部分市府同仁得知此事後，紛紛私下議論郭的行徑實在太囂張。

▲高雄市調查處等單位為偵辦郭信良收賄案，於7月6日兵分十餘路搜索約談。



地政局因不堪其擾，在郭信良的強力施壓下，市地重劃科承辦人員當天即簽文，隔天地政局長也隨即批示，將原本暫緩登記的13筆土地改為同意辦理登記，其中3筆為抵費地，同年3月又批示同意出售另5筆抵費地，背後牽涉的正是重劃區的龐大開發利益。

▲佃西重劃案總面積9.27公頃，完工後建地6.03公頃（18,237坪）發回地主及重劃會，另3.24公頃收歸國有成道路、公園、學校、廣場。

除了郭信良索賄、飆罵官員的過程曝光外，擊垮他的另一關鍵，則是橋頭地檢署早在今年5月3日，即悄悄地針對廖堅志涉及佃西等重劃案虛灌人頭地主，打算將他收押，待鞏固案情後，再搜索約談郭信良。未料，廖聲押不成獲院方裁定以100萬元交保，橋頭地檢署擔心影響後續偵辦，立即與台南地檢署商討因應之道，基於管轄權問題，最後決定將全案改由南檢接手擴大偵辦，7月6日發動搜索約談後，7月7日台南地院裁定郭信良與里長高進見收押禁見。

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