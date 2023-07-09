孕婦赴日參拜神社「玉珮竟斷掉離奇消失」　夫驚吐：太子爺擋不住

▲民眾帶懷孕友人到日本神社參拜，竟發生離奇事件。（示意圖，與本文無關／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

許多人到日本旅遊，會到當地的神社參拜，祈求好運和平安。不過，一名女網友幾個月前帶懷孕的友人到神社參拜，朋友身上戴的神明玉珮竟然斷掉，隔天離奇消失，完全找不到，增添一股神祕色彩。

原PO在臉書《靈異公社》提到，3月份帶懷孕4個月的友人到日本玩，對方身上配戴三太子的玉珮，「是那種有串珠的，而且開光過的玉佩」，2人去神社參拜，吃完晚餐後回到飯店，沒想到洗澡時，打算把玉珮戴上，繩子突然斷了，串珠也散落一地，撿回發現少了很多顆，找遍床底和角落，卻沒有發現其他的珠子。

原PO感到傻眼，詢問友人：「這玉佩是很舊了嗎？還是新的？」結果對方表示是去年9月買的，因此還很新，最後友人被老公唸了一頓，「我朋友的老公說太子爺擋不住，所以線就斷了」，更詭異的是，玉珮隔天早上突然消失，怎麼找都找不到，她也才知道，孕婦不宜去神社，體質敏感的人也不行，「有聽說孕婦通常身邊會跟著即將要投胎的孩子靈，神社通常不會只有神而已，也會有其他的靈，怕其他有惡意的靈會欺負孩子」。

▲玉珮珠子掉了，卻怎麼樣都找不到。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）



經歷曝光後，網友紛紛表示：「日本的神社好像很多禁忌，而且有的不能亂拜」、「出國在外，廟宇神社之類最好別拜 ，這是很多風水師傅說過的，不管是不是孕婦一樣，可以參觀不要亂拜」，也有人認為是擋災，「老實說我覺得飯店的問題比較大！或許是去神社拜完得到神祇的庇佑，然後回到飯店遇到不好的，所以擋掉了」、「斷掉當成擋災」。

◎民俗說法，僅供參考。

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