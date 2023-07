摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

▲ 機場一度關閉後重新開放,大量旅客湧入。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

東歐國家摩爾多瓦首都國際機場6月30日發生槍擊,一名外籍男子被拒絕入境後開槍射殺2名安全人員,還傷及一名平民,交火過程中自己也身中多槍,目前仍處於昏迷狀態,且此前因涉嫌綁架,在祖國塔吉克被通緝。

綜合CNN及《路透》,摩爾多瓦內政部聲明指出,一名不被允許入境的外國公民6月30日在主要機場開槍,造成2人死亡,槍手因受傷接受治療,檢方已展開刑事調查。這起事件也導致機場商業活動及航班受到影響,不過1日已恢復正常運作。

副總理兼外交部長波皮斯庫(Nicu Popescu)當天發文稱,「奇西瑙國際機場(Chișinău International Airport)發生的事件造成2人喪生,這對摩爾多瓦來說是悲慘的一天。我向罹難者家屬表達誠摯慰問。我們已經動員所有力量確保乘客安全,航班很快就會恢復。」

The citizen of Tajikistan who was shot today at #Chisinau airport is in a serious condition. He is now in the hospital under guard, Acting Prosecutor General Ion Munteanu said, specifying that, according to Moldovan law, he could face a life term of imprisonment.



The prosecutor… pic.twitter.com/LN1YMTJdq4