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高雄爆今年首例日本腦炎！壯年男全身顫抖、無法動　還譫妄收住院

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例日本腦炎確定病例！疾病管制署今(10)日公布個案，為高雄市路竹區50多歲男性，5月1日出現頭痛、食慾不振情形，5月3日因出現全身顫抖及無法移動等症狀送醫治療，5月4日因持續發燒、譫妄及意識不清等症狀轉院治療並收治住院，經醫院通報及採檢後確診，目前持續住院治療中。

個案平日活動地點以住家周圍為主，住家附近有雞舍、鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高，衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

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疾管署監測資料顯示，國內新增1例日本腦炎確定病例，為今年首例本土病例；2019至2022年全國累計病例數分別為21、21、28及19例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

疾管署指出，臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在臺灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

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