　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

妹子應徵上Gucci！高調曬「數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

▲▼ 。（圖／）

▲女子在TikTok高調曬出入職禮物，引發主管不滿。（圖／翻攝自 TikTok／moradi.mp4）

文／CTWANT

炫耀炫過頭，這下踢到鐵板了！一名來自美國洛杉磯的年輕女孩，日前剛應徵上精品品牌Gucci的銷售助理工作，結果女孩在社群上，高調分享公司送給她價值數十萬的品牌入職禮，結果相關畫面被公司上層發現後非常震怒，不但直接解聘這個女孩，還要她把剛到手的入職禮，通通吐回公司。

據外媒《每日郵報》報導，這名原本剛應徵上Gucci銷售助理一職的梅蘭妮‧莫拉迪（Melanie Moradi）開心在抖音上傳影片，高調炫耀自己錄取了Gucci的工作，還一一秀出自己成為Gucci員工後，公司給她的免費「入職禮」。

從曝光的影片可見，Gucci提供給員工的入職禮，包括襯衫、鞋子等，有人按照官網的價格去推算，梅蘭妮‧莫拉迪所收到的入職禮，總價值大概有數十萬。

梅蘭妮的抖音影片曝光後，有網友看到後大呼「好羨慕」，但也有人質疑，這樣公開入職禮，有先徵求過公司許可嗎？後來不到一周，梅蘭妮的影片，疑似一路流傳，觸怒了公司高層，才剛來上班沒多久就被開除，Gucci人資事後也證實了這件事。

而這名因為太高調而「Gucci前員工」的梅蘭妮，後來除了證實自己真的被Gucci開除，還提到她被Gucci要求，必須要把收到的禮物全部歸還，瞬間成為一無所有的人。

@moradi.mp4 so maybe read the social media guidelines when you get hired or dont because I hated the job anyway #gucci #fired #yolo #icecream #guccigan original sound - summer

延伸閱讀
澳洲男大生老鼠藥中毒？台籍同居女友因「詭異說詞」遭限制住居
楊謹華豪氣喊戴江詩丹頓高級腕錶去露營！下一秒反悔:「得一直盯著它才不會弄壞XD！」
與巴拉圭總統當選人通話　蔡英文：感謝多次重申對台灣的支持

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

妹子應徵上Gucci！高調曬「數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

妹子應徵上Gucci！高調曬「數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

陸女coser拍到一半被警帶走！宅男們一路跟到派出所外

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

新奇熱門新聞

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

日本唯一破產城市　興衰史一次看

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

葡萄牙女鬼害死3人車禍　真相曝光

短裙妹紅燈熱舞！駕駛踩油門害她慘摔

90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

麥當勞logo爆藏「性含義」？網傻眼：誰想得到

台男炫富嗆蛇精男：我跟你槓上了

「ㄉㄥˊ登登登」尋歌　竟是經典神曲

世界最長單字　189819字母組成

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面