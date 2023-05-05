妹子應徵上Gucci！高調曬「數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

▲女子在TikTok高調曬出入職禮物，引發主管不滿。（圖／翻攝自 TikTok／moradi.mp4）

文／CTWANT

炫耀炫過頭，這下踢到鐵板了！一名來自美國洛杉磯的年輕女孩，日前剛應徵上精品品牌Gucci的銷售助理工作，結果女孩在社群上，高調分享公司送給她價值數十萬的品牌入職禮，結果相關畫面被公司上層發現後非常震怒，不但直接解聘這個女孩，還要她把剛到手的入職禮，通通吐回公司。

據外媒《每日郵報》報導，這名原本剛應徵上Gucci銷售助理一職的梅蘭妮‧莫拉迪（Melanie Moradi）開心在抖音上傳影片，高調炫耀自己錄取了Gucci的工作，還一一秀出自己成為Gucci員工後，公司給她的免費「入職禮」。

從曝光的影片可見，Gucci提供給員工的入職禮，包括襯衫、鞋子等，有人按照官網的價格去推算，梅蘭妮‧莫拉迪所收到的入職禮，總價值大概有數十萬。

梅蘭妮的抖音影片曝光後，有網友看到後大呼「好羨慕」，但也有人質疑，這樣公開入職禮，有先徵求過公司許可嗎？後來不到一周，梅蘭妮的影片，疑似一路流傳，觸怒了公司高層，才剛來上班沒多久就被開除，Gucci人資事後也證實了這件事。

而這名因為太高調而「Gucci前員工」的梅蘭妮，後來除了證實自己真的被Gucci開除，還提到她被Gucci要求，必須要把收到的禮物全部歸還，瞬間成為一無所有的人。

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