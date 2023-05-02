在辦公室％％！丁允恭不服被認定性騷擾　聲請釋憲結果出爐

▲丁允恭不服遭認定性騷擾，聲請裁判憲法審查。（圖／資料照，記者吳銘峯攝）

文／中央社

丁允恭任高雄市新聞局長時涉行為放蕩不檢，懲戒法院認定構成性騷擾，判撤職並停止任用3年確定。丁允恭聲請裁判憲法審查，憲法法庭審查庭日前裁定不受理。

丁允恭不服遭認定性騷擾，主張懲戒法院見解違反比例原則及平等原則，侵害他的言論自由與名譽權，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭審查庭認為丁允恭聲請意旨，無非就公開上傳親密合照的行為是否該當性騷擾要件，並未具體敘明確定終局判決所持的見解，有何悖離憲法之處，與聲請裁判憲法審查的法定要件不合，因此裁定不受理。

全案起於，丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內桃色風波，監察委員紀惠容、王美玉調查後認為，丁允恭行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象；監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院懲戒法庭一審宣判，認定丁允恭任高雄市新聞局長時於辦公室內與女子性交3次及張貼親密照，行為放蕩不檢，嚴重損害政府信譽及公務員形象，判撤職、停止任用2年。

監察院認為，懲戒法院只就丁允恭行為不檢予以懲戒，卻未認定性騷擾成立，提起上訴。

懲戒法院懲戒法庭二審於民國111年間撤銷原判決，認定丁允恭構成性騷擾，改判撤職，並停止任用3年。全案確定。