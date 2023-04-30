快訊／安排內湖槍擊案槍手離境　檢聲押失敗！11人全交保或請回

▲槍手澎湖入海關畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

4月10日晚間，王姓知名節目製作人在自家社區附近，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，警方歷經多日追查，今（30日）宣布逮獲11名犯嫌，不過研判槍手已偷渡出境；11人訊後5人交保、5人請回，其中年約60歲的陳嫌涉嫌安排槍手搭船出境，遭檢方聲押，但稍早法院諭知請回。

根據專案小組透露，涉案槍手黃嫌（30歲、妨害自由、毒品等多項前科）在警方資料上並無幫派註記，他家住新北市土城區，卻在開槍行兇前兩周就離家未回，警方調查出他被安排到新北市五股區山區65歲陳男的鐵皮屋內藏匿，上路前被交付制式手槍和子彈後喬裝送餐員行兇，10日晚間開槍導致王姓節目製作人左腿被子彈打穿兩槍，被害人左膝險遭打碎殘廢，教訓意味明顯。

▲王姓製作人當街遭連開15槍，中槍後痛苦倒地。（圖／民眾提供）



之後槍手騎機車逃逸，警方調閱監視器畫面卻找不到犯案計程車，原來槍手犯案後直接加足油門把機車駛入南湖大橋旁排水圳後，讓河水漲潮淹沒，再搭乘計程車往三重地區逃逸；11日上午，黃姓槍手在三重搭乘統聯客運到高雄後，當天下午搭船到澎湖馬公，之後完全沒有搭船搭機離開紀錄，專案小組懷疑他在澎湖當地搭船偷渡出境避風頭，目前正循線擴大追查。

北市專案小組28日動員近百名警力兵分多路，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，送士林地方檢察署偵辦。其中65歲陳嫌提供槍手住處，李嫌、林嫌協助住處清理、劉嫌提供物資、另名年約60歲的陳嫌指派張嫌安排船隻，由船主顏嫌以及許嫌接應槍手前往澎湖，另外3名則為證人。

檢警訊後，11嫌中5人交保、5人請回，指派人員安排船隻的陳嫌，檢察官訊後向法院聲請羈押，但稍早法院諭知請回。