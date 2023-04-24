妹子後座「上車」男友！計程車司機凍未條　竟演變成「4P大戰」

▲妹子見前座B男對司機咆哮，立刻伸出頭來直接熱吻B男。（翻自微博+示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸廣東深圳在本月16日發生一起計程車糾紛，有一名女子和兩名男子上車後，因為開始發生「種種行為」讓計程車老司機感到不悅，最後直接演變成「4P大戰」，影片流出後讓不少網友傻眼。

影片可見，一名女子和兩名男性朋友一起搭上這輛計程車，女子和A男坐在後座，B男坐在前座。但女子一上車，也隨即對A男「上車」，兩人開始在後座進行親密動作，這讓計程車老司機相當不滿。

老司機抱怨，女子和A男的親熱行為，會影響他的行車安全。不過老司機的這番話，隨即引來坐在副駕駛座的B男不爽，B男當下大罵老司機：「人家親熱有影響你嗎？」更不斷對老司機咆哮。這時女子發現不對勁，立刻伸出頭來直接熱吻B男，企圖安撫他的情緒。隨後女子也試圖當和事佬，希望B男不要再和老司機起衝突，但雙方的戰火仍然不斷，B男更大罵老司機：「你是不是缺愛啊？」

這段衝突影片之後在網上曝光，讓不少網友看到傻眼，因為女子與AB男的「互動」，讓網友們直呼：「看得我好亂！」、「一女兩男=嬲。」、「這4人在車上的關係確實有點亂。」另外也有網友認為老司機管太多，情侶在後座親熱「沒啥問題吧」。





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