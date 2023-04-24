　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子後座「上車」男友！計程車司機凍未條　竟演變成「4P大戰」

妹子搭計程車在後座「上車」男友，意外變成「4P大戰」！老司機凍未條。（翻自微博+示意圖）

▲妹子見前座B男對司機咆哮，立刻伸出頭來直接熱吻B男。（翻自微博+示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸廣東深圳在本月16日發生一起計程車糾紛，有一名女子和兩名男子上車後，因為開始發生「種種行為」讓計程車老司機感到不悅，最後直接演變成「4P大戰」，影片流出後讓不少網友傻眼。

影片可見，一名女子和兩名男性朋友一起搭上這輛計程車，女子和A男坐在後座，B男坐在前座。但女子一上車，也隨即對A男「上車」，兩人開始在後座進行親密動作，這讓計程車老司機相當不滿。

老司機抱怨，女子和A男的親熱行為，會影響他的行車安全。不過老司機的這番話，隨即引來坐在副駕駛座的B男不爽，B男當下大罵老司機：「人家親熱有影響你嗎？」更不斷對老司機咆哮。這時女子發現不對勁，立刻伸出頭來直接熱吻B男，企圖安撫他的情緒。隨後女子也試圖當和事佬，希望B男不要再和老司機起衝突，但雙方的戰火仍然不斷，B男更大罵老司機：「你是不是缺愛啊？」

這段衝突影片之後在網上曝光，讓不少網友看到傻眼，因為女子與AB男的「互動」，讓網友們直呼：「看得我好亂！」、「一女兩男=嬲。」、「這4人在車上的關係確實有點亂。」另外也有網友認為老司機管太多，情侶在後座親熱「沒啥問題吧」。



更多鏡週刊報導
網美愛上官二代卻遭嚴重家暴　今仍被他射殺慘死！一張照片看出渣男有多變態
韓共同民主黨前代表宋永吉涉「灑216萬紅包賄選」！　退黨回國接受調查
禾馨林思宏酒駕　蘇怡寧：同意當事人請辭所有行政管理職

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝光
宋家豪遭抹消登錄　一軍出賽6場防禦率6.00
台鐵又接恐嚇留言！「8顆炸彈安裝在基隆站」：15:25準時引
錄影「被迫遲到」　瑤瑤當場下跪道歉
雙北槍擊案弘仁會「鯨魚」躲吉隆坡　警「註銷護照」逼他返台
開不到2年！　爭鮮迴轉餐酒館宣布熄燈
「2款東南亞泡麵」含易致癌農藥！麵條、醬料包都檢出　立即下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲女童逛文具店被當賊！老闆「強逼搜身」遭送菊花：祝關門大吉

妹子後座「上車」男友！計程車司機凍未條　竟演變成「4P大戰」

中星兩國將舉行2023海上聯演　解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

劉畊宏、瘋狂小楊哥都被官方點名！　涉虛假廣告及質量問題等

陸疫情捲土重來？多地民眾紛曬快篩「二度陽性」　專家解答

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房　開心洗完澡卻悲劇了

陸公布彩色版火星全球影像圖　用「周莊、漠河」命名火星地貌實體

女童逛文具店被當竊賊「當眾逼搜身」！老闆誇張行徑惹眾怒

浙江水庫大壩挖出4公尺深白蟻巢　罕見「一王三后」已生長逾10年

欠1300萬「10年不還」！夫妻擺爛卻狂出遊　調查驚見超扯真相

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

告五人雲安當秋興面喊「志琳哥」　邀嘉賓...動力火車：你們請不起XD

9歲女童逛文具店被當賊！老闆「強逼搜身」遭送菊花：祝關門大吉

妹子後座「上車」男友！計程車司機凍未條　竟演變成「4P大戰」

中星兩國將舉行2023海上聯演　解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

劉畊宏、瘋狂小楊哥都被官方點名！　涉虛假廣告及質量問題等

陸疫情捲土重來？多地民眾紛曬快篩「二度陽性」　專家解答

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房　開心洗完澡卻悲劇了

陸公布彩色版火星全球影像圖　用「周莊、漠河」命名火星地貌實體

女童逛文具店被當竊賊「當眾逼搜身」！老闆誇張行徑惹眾怒

浙江水庫大壩挖出4公尺深白蟻巢　罕見「一王三后」已生長逾10年

欠1300萬「10年不還」！夫妻擺爛卻狂出遊　調查驚見超扯真相

9歲女童逛文具店被當賊！老闆「強逼搜身」遭送菊花：祝關門大吉

南韓要求美國：若遭北韓核武攻擊　則美軍應以核武「報復」

李彥秀分析黃珊珊恐再戰港湖立委　游淑慧：對政治局勢判斷錯誤

1單品超有氣質！男友卻嫌「好像阿嬤」不准買　網點頭：很難挑

小鋼炮過彎直撞正安宮　一柱之隔「天公爐」沒事！民俗專家給答案

療癒爸媽、累翻小朋友！精選台東5間親子住宿　賽車場內盡情放電

英王加冕典禮　哈利王子傳將「坐在威廉後面10排」：看完秒退場

連鎖藥妝店偷「壯陽保健膠囊」　台南男辯：朋友需要

台鐵又接恐嚇留言！「8顆炸彈安裝在基隆站」：15:25準時引爆

宋家豪遭抹消登錄　一軍出賽6場防禦率6.00

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

50歲阿姨與22歲帥哥開房　開心洗完澡卻悲劇了

保時捷拆車牌違停　遭丟垃圾制裁

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

為讓3歲兒安全上學　爸花2667萬蓋幼稚園收費曝

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

四川網紅森林3人集體服毒輕生！2男1女年齡23至30歲

搭火車被安排「3男1女」　妹子崩潰

陸疫情捲土重來？多地民眾紛曬快篩二度陽性

夫妻欠1300萬「10年不還」！調查驚見超扯真相

結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

上海台商心連心　高球場上一家親

妹子後座「上車」男友！司機凍未條變「4P大戰」

浙江水庫大壩挖出4公尺深白蟻巢 罕見「一王三后」已生長逾10年

辦婚禮新郎新娘沒到場！父母致詞20秒溜下台

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面