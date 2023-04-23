花蓮南島之行收獲豐！4國原民經濟合作協議定稿　明年正式運作

▲代表團一行考察結合廚藝學校、食農教育、小農產品的餐廳，獲得寶貴複合經營管理之經驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府「南島建誼計畫」代表團，歷經15天的緊湊行程，已於三月30日帶著豐富的考察成果返抵花蓮。代表團在文化上及產業上建立了未來可以合作的諸多窗口，為花蓮與南島國家地區的進一步合作奠定了基礎。



縣長徐榛蔚表示：南島地區國家普遍認知花蓮原住民是南島民族的一份子，彼此之間具有一定的血脈連結。花蓮縣政府以推動文化傳承並促進產業發展為前提，將在未來深耕與南島之間的互動，依據「台紐經濟合作協定（ANZTEC）」與「原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA）」制定相關務實政策，此外，亦將鼓勵相關領域之民間人士主動出訪交流。



考察範圍包括了紐西蘭北島及法屬玻里尼西亞大溪地；一共考察了三個毛利族文化村、三個博物館、二個文化大型慶典、一所毛利中學、一座南島唯一的華人信仰中心「關帝君廟」、大溪地一處大型文創常態市集，及與數個民間樂舞，及文化、觀光組織……等進行討論。

代表團在訪視考察中所了解的文化核心、經營理念、行銷管理等經驗，將在未來逐步落實在縣府的相關業務之中。例如毛利族在經營商業類型的文化村時，首先以文化核心價值為主，以凸顯民族主體性為原則，將文化教育傳播視為目標，讓遊客在得到旅遊所帶來的愉悅感之外，還獲得了最直效的文化課程，意即在觀光中感受、學習毛利文化的核心價值。

此外，特別值得一提的是，大溪地2022 Heiva i Tahiti 職業組別冠軍隊Hei Tahiti即將於七月間到訪花蓮，並參與聯合豐年節連續三天晚上的樂舞展演，且在花蓮期間辦理各項工作坊並到部落進行深度的文化交流，如樂舞、傳統料理、文化刺青……等。徐榛蔚指出：聯合豐年節已屬於太平洋西岸最大的南島民族文化活動之一，長年辦理已累積良好口碑，是台灣民眾所知悉的品牌慶典。縣府團隊期待也相信經過多次邀請南島樂舞團隊的到訪與展演，有朝一日也將成為南島優秀樂舞團隊必須到訪朝聖的舞台。

▲代表團與2022 Heiva i Tahiti 職業組別冠軍隊簽署，確認聯合豐年節的展演與交流事宜。

當地機構與組織在和代表團深度交流之後，皆對花蓮縣之原住民文化、產業與相關政策產生欽慕，部分機構組織表示未來有機會將爭取到訪並考察交流，同時表達期待徐縣長未來能率團到訪並簽訂產業、經貿合作備忘錄（MOU）。對此，徐榛蔚表示：我國與紐西蘭於2013年簽訂「台紐經濟合作協定（ANZTEC）」，當中的地19章即為原住民專章，特別明訂應加強鼓勵台紐之間原住民族進行文化、經濟的交流合作。另外，「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）由台灣、紐西蘭、澳洲、加拿大4個經濟體合作完成協議全文的定稿工作，於2022年生效，預計於2023年正式運作。

該協議中明確指出「各參與經濟體承諾促進國內、區域及國際合作之原住民族貿易與投資相關活動，包括對話、工作坊、專題討論、研討會、合作課程與計畫、專家交流、實習、訪問與研究、貿易考察代表團及其他商業發展活動等……。」

徐榛蔚進一步表示：台灣原住民所屬的南島語系民族，是世界上分佈最廣的民族；西起非洲東南方的馬達加斯加島，穿越印度洋和太平洋東抵南美洲邊緣的復活節島；北至台灣（人群最北）與夏威夷群島（地理最北），南抵太平洋西南角的紐西蘭。台灣是南島語系部落人群分佈的最北端，並且是學術界公認南島民族的發源地，而花蓮是南島發源原鄉人口最多的縣市，花蓮縣政府在未來會盡可能連結更多、更遠的南島民族弟兄姊妹，不僅推動文化層面的交流，還將務實的推動實質的產業與經貿合作，以促進地方的產業發展。