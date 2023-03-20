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快訊／將補正博士論文　蔡適應宣布不選2024基隆立委

▲▼蔡適應博士學位遭撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）

▲蔡適應。（資料照／翻攝蔡適應臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選登記本周啟動，現任基隆市立委蔡適應20日下午宣布，台北大學審定委員會受理他的申訴，已審定決議保留他的博士學位，論文需要再補正；同時，他將全心投入2024總統輔選，不會參選2024立委連任。知情人士稍早說明，蔡適應預計21日上午在立法院接受媒體聯訪，說明這個決定。

蔡適應說，針對去年底國立台北大學都市計劃研究所蔡適應之博士論文撤銷案，經過他提起申訴後，這幾天有了申訴結果：依據3月13日台北大學審定委員會會議決議：不需撤銷博士學位，但需於本學期內完成論文補正。

蔡適應感謝大家的關心，他表示，對於這段期間因個人疏失所造成的紛擾，再次向學校以及社會致上歉意，後續他本人將依照學校指示儘速完成論文補正。

蔡適應持續說，未來他將全心投入民進黨總統輔選工作，不會參選2024年立委，去年市長選舉，他雖然落敗，但仍成功扮演母雞的角色，帶領民進黨在基隆市議會拿下有史以來最多席次，選舉過程的不實抹黑，並未打倒他，直到現在，他仍舊尋求回復自身名譽，並且修補人民對民進黨的不信任，這些努力，已經漸有成果，例如他的博士論文撤銷案，在申訴後得到學校的審查通過，同意回復博士學位；又如他在選舉期間提出的減輕通勤族負擔的1200元首都通通勤月票方案，也將自今年中落實。

蔡適應回想，他從大學時期開始參與學生運動，畢業後1995年起擔任職業軍人，96年台海飛彈危機時戍守國家第一線，退伍後1999年起擔任立委王拓服務處助理，開始公共服務的工作，走遍基隆大街小巷，2005年擔任基隆市議員，受到市民支持並連任3屆；2016年參選立委，勝選後開始努力讓基隆擺脫長期墊底的命運，不但多次擔任委員會召集委員，甚至擔任執政黨立院黨團三長，協助中央與地方合作爭取超過百億的預算建設鄉里，讓基隆城市發展有新的面貌，包括基隆港灣再造，基北北交通路網的建構等。

蔡適應繼續說明，基隆的民主發展歷史。從民進黨第一次在基隆市執政，到前總統陳水扁2000年的政權輪替，適應始終站在第一線，默默付出心力；即便是2008年民進黨遇到雪崩式的潰敗，他依舊堅守崗位。然而去年的選舉結果，讓他開始思考，要如何重新贏回民心；面對2024大選，民進黨並不缺乏優秀候選人，反而需要的是有組織及論述能力的基層工作者，因此，他決定轉換位置，重新投身輔選工作，協助民進黨在基隆深耕組織，並且發展論述，應戰明年關鍵一役。

蔡適應提到，他擔任兩屆的立委，到目前為止共七年時間，屢屢拿到公督盟「國會評鑑優秀立委」，更是為基隆爭取最多預算的立委，他在國會的表現，一直是秉持著多做少說，為基隆市民爭取最佳利益與福祉的心情在努力著，而在接下來將近一年的任期裡，他也會秉持一樣的心情，在工作崗位上，讓基隆市變得更好、讓我們的國家變得更好而繼續努力打拼。

最後，蔡適應說，他對於在公共事務服務的這條道路上，與他一路結伴而行的市民好友致上深深的感謝與祝福。

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