義大利空軍墜機！2架教練機「空中相撞」　2飛官殉職

▲義大利2架軍機在空中相撞，導致2名飛行員不幸喪生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

義大利空軍2架教練機7日在空中相撞後墜毀，其中一架墜毀於城鎮街道上，爆炸起火後波及一輛汽車。據義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）稱，當時由4架飛機組成的編隊一同從基地起飛，準備前往郊外進行飛行訓練，但暫不清楚為何會飛在城鎮上空，義大利空軍證實其中2名飛行員已不幸喪生。

據每日郵報引述義大利空軍指出，羅馬郊區的圭多尼亞（Guidonia）7日有2名空軍飛官在空中相撞意外中不幸喪生，當時他們駕駛2架U-208輕型教練機執行訓練任務，因不明原因相撞後墜毀，但沒有其他人員受波及。

▲其中一架飛機墜毀城鎮社區，爆炸引發猛烈火勢，連帶燒毀一輛汽車。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，事故發生地點位於羅馬西北方約32公里處，其中一架飛機墜毀在草坪空地，另一架則直接墜毀在城鎮街道上，砸中一輛停靠在路邊的汽車後爆炸，旁邊緊鄰著一棟公寓住宅，現場燃起熊熊大火。義媒「La Repubblica」報導指出，墜機後原先飛行員還活著，開始大聲呼救，但目擊民眾正準備用滅火器滅火時，引擎就突然爆炸。

事發後附近2棟民宅建築都被緊急疏散，消防救難人員封鎖了2架飛機墜毀現場。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與國防部等單位都向殉職空軍的家屬和同袍表達深切慰問與哀悼。2名殉職飛官分別為47歲的中校Giuseppe Cipriano與46歲少校Marco Meneghello，兩人都屬於圭多尼亞空軍基地部隊，當天一同參與訓練的另外2名飛行員將接受調查。