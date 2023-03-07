研究：類生酮飲食「中風、心臟病風險」翻倍　追蹤數據曝光

▲利用生酮飲食減肥近幾年蔚為風潮。（圖／達志／示意圖）



記者吳美依／綜合報導

最新研究顯示，執行類似生酮飲食（keto diets）、也就是低碳水高脂肪飲食，恐讓壞膽固醇激增，導致罹患中風及心血管疾病的風險顯著增加，在一項平均追蹤11.8年的分析數據中，罹病風險更甚至翻倍。此發現5日在紐奧良的美國心臟病協會科學年會（ACC Scientific Session）上發表。

《福斯新聞》報導，研究團隊分析英國生物銀行（UK Biobank）1525人平均11.8年的健康數據，受試者的性別、年齡及身體質量指數（BMI）均落在相同範圍，其中305人採取LCHF飲食，與生酮飲食同樣講求低碳水高脂肪，但標準較寬鬆，因此被定義為「類生酮飲食」，另外1220人則是飲食均衡。

他們調整其他心臟病風險因素，如糖尿病、高血壓、肥胖及抽菸後發現，「低碳水高脂肪飲食者罹患多種主要心血管疾病的風險是其他人的兩倍多」，前者為9.8%，後者為4.3%。

▲過重及肥胖問題困擾著許多人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



研究第一作者伊坦博士（Iulia Iatan）是加拿大不列顛哥倫比亞大學心肺創新中心科學家、聖保羅醫院健康心臟計畫預防診所的主治醫師。她說，「我們的研究發現，通報自己經常攝取低碳水高脂肪飲食，與低密度脂蛋白、也就是壞膽固醇及更高的心臟病風險有關」。

伊坦指出，這篇論文是「此類型飲食模式及心血管（疾病）結果關聯性的首批研究之一」，她建議任何人執行低碳飲食之前都要諮詢醫師，「在節食的同時，建議患者監測膽固醇水平…試圖解決中風或心臟病的其他風險因素，例如糖尿病、高血壓、缺乏運動及吸菸」。

不過，科學家也指出研究的侷限性。受試者僅透過問卷通報自己一天的食物攝取狀況，可能影響準確性，而且這是一項觀察性研究，僅顯示出兩者之間的關聯性，而非因果關係。

▲運動、飲食、遺傳及生活方式都會影響體態及健康。（圖／達志／示意圖）



生酮飲食是一種高脂肪、充足蛋白質、極低碳水化合物的飲食方式，由於碳水化合物攝取量低，強迫身體燃燒脂肪，進而達到瘦身效果。雖然可能會有不同比例，但據哈佛公共衛生學院資訊，它通常要求每日攝取75-80%的健康脂肪、10-20%蛋白質、5-10%碳水化合物。

佛州營養師艾倫（Lindsay Allen）未參與研究，他指出，「生酮飲食本身沒有不好…這項研究表明，生酮飲食絕不是適合所有人的」。