止痛藥「布洛芬」發明人3年前去世！一生救人無數卻沒賺到半毛錢

▲退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠疫情爆發後，退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）的需求量激增。而一藥難求的「布洛芬」背後其實有一段感人肺腑的故事，正是由於發明人史都華亞當斯（Stewart Adams）的無私授權，才讓該藥走向普羅大眾，他本人不但沒有透過「布洛芬」的發明賺進半毛錢，還一生維持低調樸素的生活。

據《中國網》的報導，「英國博姿」（Boots UK）公司的藥劑師和生物工程師亞當斯，在1961年與夥伴發明了止痛藥「布洛芬」。如今，該藥的專利權已過期，各家廠商也紛紛投入藥品的生產，從而出現多種商品名稱，例如Advil、Motrin，和Nurofen等等。「布洛芬」目前已被列入世界衛生組織的基本藥物標準清單，是世界上最暢銷的藥物之一，也是各國新冠病患的救命神藥。

▲「布洛芬」發明人史都華亞當斯。（圖／翻攝自National Inventors Hall of Fame）

回顧歷史，亞當斯於1923年出生在英格蘭北安普敦郡（Northamptonshire）的一個小村莊，父親是鐵路工人，由於家境貧寒，亞當斯16歲就輟學，在英國醫藥美妝公司「英國博姿」經營的一家零售藥房當學徒。為期3年的學徒培訓結束後，亞當斯成為一名藥劑師，並因此對科學產生高度興趣。

而後在Boots的資助下，他在諾丁漢大學（The University ofNottingham）完成了藥學學士學位，並在畢業後加入Boots公司，致力於生產青黴素的項目。更在稍後於里茲大學（University of Leeds）獲得藥理學博士學位。

1950年代開始，亞當斯一直在尋找一種無副作用的治療類風濕性關節炎的藥物，以取代阿斯匹靈（Aspirin）。由於1897年問世的阿斯匹靈必須在非常高的劑量下使用，常導致患者出現過敏反應、出血和消化不良等副作用。因此1950年代，阿斯匹靈在英國失寵了。

雖然亞當斯10年埋首投入研究最終都以失敗告終，然而一次宿醉頭痛卻無心插柳，為亞當斯促成了「布洛芬」的誕生。報導稱，亞當斯有天晚上和朋友們出去喝酒，第2天頭痛欲裂，但當天他還有重要演講，因此情急之下，亞當斯服用了約600毫克正在試驗的藥物，結果卻發現非常有效，這就是「布洛芬」的前身。

1962年，「布洛芬」獲得專利，7年後被批准為處方藥。亞當斯也因此獲得了諾丁漢大學的榮譽科學博士學位。1987年更榮獲英國女王親授的大英帝國勳章。

不過「布洛芬」的發明雖然讓Boots公司大賺一筆，但亞當斯本人卻沒有因此獲利。據《華盛頓郵報》2019年的報導，亞當斯與開發夥伴在1962年獲得專利後從未賺到一分錢。

事實上，亞當斯還曾經開玩笑表示，除了「布洛芬」使用者之外，他可能是公司裡唯一一個因「布洛芬」賠錢的人，因為他當時為了申請專利，還支付了1英鎊的專利費，且Boots公司也沒有「報銷」。

亞當斯事後也分享，「布洛芬」的發現並沒有改變他的生活，但最令他高興的是，全世界有數億人在服用他發現的藥物，他可以幫助很多人。亞當斯甚至在1970年代前往阿富汗旅行時發現，連開伯爾山口（Khyber Pass）沿線的偏遠鄉村藥店也在販售他的神奇藥物。

在此後的無數個採訪裡，亞當斯總是表現出謙虛和藹的樣子。他的兒子後來也成為一名科學家，但全家人都維持低調樸素的生活。

亞當斯老年一直住在英國諾丁漢市郊外的一棟簡陋的房子裡。每當他頭痛時，他會像普通人一樣去藥店排隊購買「布洛芬」，仔細聆聽店員對他講解用藥須知，儘管他自己就是發明這款藥物的人。

而這位歷史偉人也在2019年1月31日在諾丁漢去世，享年95歲。

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