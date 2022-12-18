好美！爸爸幫女兒取名「冬溪」　媽媽秒變臉：也不想想你姓什麼？

▲許多父母對剛出生孩子的取名，常常傷透腦筋。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多夫妻在升格成為爸媽後，最期待的事情之一，就是幫剛初生的小孩取個好名字。名字取得好，不但有辨識度、好聽好寫，文字別具意義就更棒了，但如果取的名字會被叫難聽的諧音，這可就不太好了。

大陸日前有一位爸爸喜獲千金，由於自己在冬天看到醫院外的小溪，便想替女兒取名為「冬溪」，結果老婆聽了秒變臉，提醒老公「你不想想自己的姓氏？取這名字組起來能聽嗎？」原來這位爸爸的姓氏是姓「苟」，如果把女兒取叫「冬溪」，諧音就會聽起來很像「狗東西」，還真的不太好聽。

搜狐號《貓老師娛樂坊》日前就分享大陸一位人夫，在替女兒取名的時候，因為想到孩子是在冬天出生，且老婆生產的醫院前面，恰好有一條小溪流過去，因此腦袋裡面突然迸出「冬溪」這個名字。

乍聽跟乍看名字的中文組合，這個名字充滿文藝氣息，但孩子的媽聽到爸爸的構想後，卻瞬間變臉，最後還笑了出來。太太馬上提醒先生，「冬溪」這個名字是不錯，「但你都不看看自己姓什麼，這個名字加上你的姓氏，這能聽嗎？怕不是以後長大自我介紹會被打。」

原來孩子的爸是姓「苟」，若真的把女兒取名叫「冬溪」，全名讀起來的諧音，就會很像「狗東西」，聽起來還真的不好聽。孩子的爸爸聽完太太的意見後，馬上也改口說，「那還是先不要了，太可怕了！」

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