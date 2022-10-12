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中國插旗歐盟14港口　美媒：緊鄰北約軍港

▲▼德國漢堡港貨櫃碼頭托勒奧特（Tollerort）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢堡港貨櫃碼頭托勒奧特（Tollerort）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者田習如台北12日電

最新出刊的美國「新聞週刊」報導中國在全球港口投資布局愈來愈具政治敏感性，包括其國營企業已在歐盟插旗14個港口，甚至緊鄰北約演習據點的德國軍港，很難再以「在商言商」淡化中共黨政企一體模式。

關注中國在全球地緣政治經濟版圖變化的人，正在等待德國政府的一個決定，也就是中國遠洋運輸集團（COSCO）申請投資漢堡港貨櫃碼頭托勒奧特（Tollerort）的35%股權投資案。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）8月曾公開表示反對，擔心中國透過這個據點影響漢堡港的貿易和政治方向，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）支持這項投資案的傳聞一直存在，而外媒批露蕭茲預定11月訪問中國，也讓中遠插旗漢堡港一事有更多聯想。

14日發行的新聞週刊（Newsweek）提前在網路發表調查報導，引用美國學者孔適海（Isaac B. Kardon）和勒特（Wendy Leutert）的研究指出，若漢堡港案過關，將是中國企業在全球布局成功的第96個港口，而這近百個據點有過半數是在習近平任內囊括。其中61個位在30個非洲國家，但歐洲的發展更值得關注。

若不含漢堡港，以中遠為首的國營企業目前在歐盟境內14個港口（包括碼頭等設施營運商）擁有股權，加上尚非歐盟國的土耳其和烏克蘭則有16個，再加上香港商人李嘉誠旗下和記黃埔集團所投資的5處，則共有21個歐洲港口涵蓋在新聞週刊認為的「中共影響範圍」。

▲▼比利時最大港安特衛普（Antwerp）。（圖／路透）

▲比利時最大港安特衛普（Antwerp）。（圖／路透）

荷蘭最大港鹿特丹（Rotterdam）、比利時最大港安特衛普（Antwerp）、法國最大港馬塞-福斯（Marseille-Fos）都有中遠或招商局港口兩大中國國企的投資，不過希臘港口彼里夫斯港（Piraeus）的故事最引人注目。

中遠集團在希臘剛經歷國債危機後的2016年投資彼里夫斯港並取得經營權，根據美國全國公共電視台（NPR）在2018年的現場報導，沒過幾年彼里夫斯就成為全球成長最快速的港口，但當地貨櫃碼頭勞工也反映組織工會對中遠而言是「踩紅線」。據當時估計，中國插旗的港口占了全歐洲貨櫃量10%。

彼里夫斯港的成長讓其他歐洲港口擔心不與中國合作等於把生意拱手讓人，例如新聞週刊就透露中方威脅漢堡港商界，若德國投資不成將轉到波蘭格但斯克港（Gdansk）。

在德國有另一個港口值得留意。中國物流集團（China Logistics Group）在威廉港（Wilhelmshaven）新建的商業區取得一塊物流中心用地99年租約，去年7月從合肥直開到這裡的中歐鐵路首發列車還獲中媒熱烈報導。

新聞週刊指出，中國在威廉港的據點僅僅相隔3哩就是德國海軍的重要港口，包括德國首次到印太海域巡航7個月的巴伐利亞艦（Frigate Bayern），今年返航就是回到威廉軍港，這個軍港也是北約（NATO）經常舉辦聯合演習的根據地。

但當地港口官員顯然沒這麼緊張，一位發言人告訴新聞週刊，中國的投資案不具有戰略性質。

新聞週刊提醒，如同孔適海等學者研究發現，中國解放軍已將32個中國企業在海外投資的港口列為「技術性據點」（technical stops）。考量中國以政領商的統治模式，加上貿易脅迫手段、數位技術優勢和軍力擴張的趨勢，包著商業外衣的全球港口布局肯定不是在商言商而已。

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