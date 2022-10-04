　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

▲▼ 美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

▲美國驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）曾經通過台灣海峽。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

美國海軍軍令部長吉爾迪上將近日呼籲美、英聯手強化海權，反制中國與俄羅斯企圖侵蝕符合國際法的航行自由、試圖以對自己有利的方式，改寫以規則為基礎的國際秩序。吉爾迪（Mike Gilday）並指出，不可對北京在台灣海峽的脅迫、侵略性的行為袖手旁觀。

軍令部長是美國海軍最高軍職，相當於海軍參謀長。在此之前，英國第一海務大臣、海軍參謀長凱伊上將（Ben Key）7月在一場智庫演說呼籲各國對中國軍力發展保持警覺、勿低估中方實力。凱伊也提到，「嚇阻」終究比「衝突」划算，西方應從俄烏戰爭認識到及早嚇阻侵略的重要性，並應用於「確保台灣海峽的和平穩定」。

吉爾迪8月下旬曾訪問英國，除與英國軍方舉行高階會談，也參訪英、美海軍2020年在倫敦成立的新科研基地「科技橋」（The Tech Bridge），以及英國潛艦部隊與核威攝軍力重鎮蘇格蘭克萊德（Clyde）基地。該基地也供部署於歐洲水域的美軍戰艦和潛艦使用。

▲▼美國海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍上將吉爾迪（Mike Gilday）。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾迪9月底在英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）發表專文指出，凱伊和他的共識是，世界已進入關鍵10年，這10年很有可能是決定性的。

吉爾迪提到，中國和俄羅斯企圖取得對國際間戰略關鍵水域的實質控制，以擴大自身影響力，同時破壞國際貨物、資訊和能源的自由流通。中、俄都有野心改寫以規則為基礎的國際秩序。為反制此現象，吉爾迪呼籲英、美合作，在俄、中試圖強加控制的重要區域強化嚇阻力：不可讓俄羅斯主宰黑海或東地中海，也不可對北京在南海和台海的脅迫、侵略性的行為袖手旁觀。

吉爾迪指出，英、美必須挑戰中、俄日益擴大的影響力，保護重要的國際貿易航道，並維護處置海事爭端的國際準則。他呼籲英、美海軍從海底到太空強化軍力整合及互操作性、聯合作戰能力。此外，要進行有野心的「聰明」投資，不僅在人工智慧、量子運算、定向能量武器、無人載具、自主控制系統等高科技領域要搶奪先機，也要積極探索與新創、較小型企業合作等非傳統的軍需取得管道。

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

▲英國航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）去年首航避開台海，遭致抨擊。（圖／翻攝自維基百科）

英國新任運輸大臣、前國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）9月29日在美國舉行的「大西洋未來論壇」（Atlantic Future Forum）演說時，也示警國際海洋安全日益受到威脅。

英國政府8月頒布「國家海洋安全戰略」（National Strategy for Maritime Security），其中透露英國2023年起將在印太區域部署「近岸反應支隊」（Littoral Response Group），並在2030年以前常態部署31型（Type 31）巡防艦。

英國海軍去年9月首次在印太區域展開常態部署，目前部署的是兩艘「河級」（River class）巡邏艦「添馬艦」（HMS Tamar）與「史佩艦」（HMS Spey），為期至少5年。去年10月，英國海軍預告，性能及打擊能力更優越的31型巡防艦未來將接續執行「類似的」部署任務。

「國家海洋安全戰略」提到，南海的安全與穩定對英國在印太區域的利益至關重要。戰略重申英國官方立場，即不在南海主權相關爭議「選邊站」，但致力於維護「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）等國際法以及航行與飛越自由權。英國也將持續就發生在南海的軍事化、威嚇脅迫等情事提出關切。

英國最先進的伊麗莎白女王航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群去年首次在印太區域執行任務巡航，除了數次在南海行使航行自由權及與多國偕同行動，其中一艘巡防艦去年9月曾穿越台灣海峽。

根據英國海軍的資料，自2018年4月至2021年5月航艦打擊群展開任務巡航前，陸續共有5艘英國軍艦曾在南海航行。「國家海洋安全戰略」提到，英國約12%海上進出口貿易額依賴經過南海的水路；全球約60%海上貿易途經亞洲，其中約1/3取道南海。

 

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
優質房客搬走！　房東「進屋一幕超衝擊」：太可怕
不只腦霧！新冠4大類後遺症　腦神經科症狀佔8成
北市三腳督分析　黃暐瀚斷言：「棄陳保黃」是不會發生的
好市多牛奶「微波變豆花」口感Q嫩　內行驚：不要喝
快訊／桃園幼童照顧機構「1死1重傷」！　3教保員姓名曝
違建大奇觀！上天下地各自擴張　還有超狂「空中步道」
西門町男9樓墜落　辣女友目睹全程急哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克這次惹到烏克蘭人　高調辦網路投票！建議「棄領土」換和平

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

射程估「史上最長」！北韓飛彈5年來首度飛越日本　居民吐不安心聲

恐怖颶風掀屋頂！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

北韓飛彈貫穿日本上空　不排除月底核試驗！尹錫悅急召國安會議

洗澡水40度、三溫暖有壞處　日醫師曝「9大養生迷思」做了恐更累

晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

正妹「月經失控狂噴」不敢出門　浴血11年驚知「之前被誤診」　

北韓射飛彈極速達17馬赫！　南韓軍方：射程約4500公里

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

馬斯克這次惹到烏克蘭人　高調辦網路投票！建議「棄領土」換和平

中宣稱台海非國際水域　美國務院：反對改變現狀

射程估「史上最長」！北韓飛彈5年來首度飛越日本　居民吐不安心聲

恐怖颶風掀屋頂！女離奇被掉落釘穿心　姊妹困14小時只能看她慘死

北韓飛彈貫穿日本上空　不排除月底核試驗！尹錫悅急召國安會議

洗澡水40度、三溫暖有壞處　日醫師曝「9大養生迷思」做了恐更累

晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

正妹「月經失控狂噴」不敢出門　浴血11年驚知「之前被誤診」　

北韓射飛彈極速達17馬赫！　南韓軍方：射程約4500公里

陳時中自評「好學生被挑毛病」　徐巧芯反列7罪狀：你是不知反省

2022首屆「台東光祭」12件作品　10／6試燈搶先預覽

育才無數！內農拳擊隊傅志群老師獲頒「學校體育傳炬獎」

睽違6年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

老婆臨盆前外遇「小三也懷孕」　人夫喊才做2次！結局曝光

還好7月過了！送餐見「鬼片級老公寓」1F就毛翻　屋況驚呆眾人

張善政批鄭運鵬「差一大截」　蔡英文推舉他是騙選民

朴修弘遭哥騙光2.8億提告「竟遭父親痛毆」！　緊急送醫上救護車

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大發聲！一次說清真相：真的誇張了

房客退租「屋內變廢墟」！房東暖收編「2貓1狗1雞」...牠結局卻很慘

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

國際熱門新聞

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

不捨前妻火辣床照！他求保留法官允許了

哈利叫威廉「別來了」　兄弟關係就此破裂

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應情況曝

車臣領袖送3兒赴烏前線　老大僅16歲！傳俄已損6萬人

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

俄科學家心臟病亡　生前被控叛國

父親也拿過諾貝爾醫學獎　帕博獲獎超興奮

開戰以來大突破！烏軍傳在赫松州推進40公里

印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

查爾斯要清門戶　「這2人」恐被父連累　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面