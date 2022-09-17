哥PO文「我妹上新聞」曝側乳照　鄉民狂喊大舅子：多買一支哀鳳14

▲哥哥發文炫妹妹，引起騷動。（圖／翻攝自PTT）

記者崔子柔／綜合報導

一名網友昨（16）日在PTT發文提到，他妹妹近日登上媒體版面，更加碼曝光多張妹妹的火辣照片，引起鄉民一陣轟動，甚至有人說他多買了一支iPhone 14，只希望能讓原PO注意到自己。

原PO發文指出，媽媽傳了妹妹上新聞的截圖畫面給他，原來是妹妹出席《女鬼橋 開魂路》遊戲宣傳活動的照片，他更附上數張妹妹的泳衣照、日常照，說「再來幾張生活照，不客氣」。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）



相片中可見，原PO妹妹穿著火辣，輕鬆駕馭露出北半球的細肩帶洋裝，連毛衣都做側邊開衩造型，胸型一覽無遺。原來她是網美「楚燕」，在IG上有1.4萬名粉絲，自介從事遊戲業行銷，目前仍在攻讀研究所。

▲▼原PO加碼生活照。（圖／翻攝自PTT）



文章曝光後，鄉民竟暴動湧入喊原PO「大舅子」，紛紛留言表示，「大舅子您還認得我嗎？我小陳啊」、「大舅子今天過年團聚時想吃什麼呢」、「哥，你地址在那，我iphone14多訂一台」、「請讓我叫你一聲大舅子」、「大舅子幾點下班，我載你回家」、「大舅子好！我馬上跟滴妹分手」。

▼網友湧入留言。（圖／翻攝自PTT）

