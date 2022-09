▲英國女王伊莉莎白二世過世。(圖/路透社)



記者柯振中、許凱彰/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日過世,享耆壽96歲,王位由英國國王查爾斯三世(King Charles III)繼承。對此,查爾斯國王也發表聲明,表示「對我和我的家庭成員來說,今天是最悲傷的時刻」,紀念已逝的母親、珍貴的女王。

以下為查爾斯國王的聲明:

我敬愛的母親,女王陛下去世,對我和的所有家庭成員來說,是最大的悲傷。失去一位我深愛的母親、以及珍貴的君主,我們深切哀悼。

我們知道她過世以後,整個國家、甚至是全世界的人,都會感受到她離開後所造成的損失。

在這段哀慟與變化的期間,我和我的家人們感受到人們對伊莉莎白二世的尊重與支持,對我們而言深感安慰。

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher