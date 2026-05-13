習近平真實面貌？曾當面嗆加總理、英首相　《紐時》揭對川普態度

▲ 川習將在北京會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，隔天與中國國家主席習近平展開峰會。外界對這場大國交鋒高度關注，而《紐約時報》整理多名知情人士描述及罕見錄音，拼湊出習近平私下鮮為人知的樣貌，不僅以古代帝王哲人自居，且對弱國說教毫不客氣，卻對強權保持克制。

習近平對川普評價10年前已成形

據稱習近平對川普的評價其實早在近10年前便已成形，2016年底，川普以黑馬之姿贏得美國總統大選，習近平隨即在秘魯利馬與即將卸任的歐巴馬舉行最後一次峰會。當時出席的前白宮副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）透露，習近平對美國選民的選擇深感困惑。

歐巴馬則向他解釋，川普崛起反映美國民眾對製造業出走、智慧財產權遭竊等經濟問題的積怨。但習近平對此並不買帳，當場放下筆、雙臂交叉後冷冷說道，「如果一個不成熟的領導人搞得天下大亂，那世界自然會知道該怪誰。」

▲ 歐巴馬卸任前與習近平會晤曾談及川普。（圖／達志影像／美聯社）

習近平川習會策略：尊重不奉承

分析人士指出，面對此次川習會，習近平的策略是將中國定位為穩定、強大的全球力量，同時維持對川普一定的善意，鞏固雙方脆弱的貿易休戰協議。美中關係專家謝淑麗（Susan Shirk）研判，習近平會給予尊重，但不會刻意奉承川普，且會透過隱性而非顯性的方式，與川普單邊主義且善變的行事風格形成對比。

但習近平對中等強國的態度就截然不同，2022年印尼G20峰會結束時，他當眾攔下時任加拿大總理杜魯道，直指對方將雙邊會談內容洩露給媒體，「那樣做不合適」，並警告若缺乏誠意與尊重，後果「就不好說了」。

對弱國說教毫不客氣 當眾嗆杜魯道

▲ 習近平當面抱怨杜魯道向媒體透露雙方聊天內容。（圖／路透）

對於現任加拿大總理卡尼，習近平則在南韓首次會面時開門見山，花了超過10分鐘闡明他對雙方交流的原則——不要有意外、有問題直接私下講清楚。卡尼事後轉述，習近平的意思簡而言之就是「別公開對我指手畫腳。」

至於英國首相施凱爾，他今年1月訪問北京時提及中日關係降至多年低點，原本神情平靜的習近平立刻動怒，直言緊張局勢完全是日本的責任。此前日本首相高市早苗公開表示，若「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，使日方有理由行使集體自衛權。

營造「哲人王」形象 展現帝王氣度

在習近平的領導風格中，「哲人王」形象是刻意經營的政治符號。美國外交關係協會（CFR）資深研究員劉宗媛（Zoe Liu）指出，中國政治文化中的最高領導人不該操心日常瑣事，而應聚焦於哲學層次，「他們是天子」。這套邏輯不僅放大領導人的份量，也向西方國家展現中國文明的深度。

歐巴馬2014年訪問中南海時便深刻體會到這一點，幕僚原以為兩人晚宴會聚焦南海爭端，羅茲事後卻透露，實際上他們深入探討的是個人主義社會與儒家集體主義社會究竟是否相容。

此外，習近平與俄羅斯總統普丁兩度發生忘記關麥克風、私下對話外流的意外，同樣流露出這種帝王氣度。2023年在莫斯科送別普丁時，他感嘆「百年未有之大變局，正由我們共同推動」；2025年北京閱兵現場，兩人則低聲談起長生不老與生物科技，當時習近平稱，「本世紀人類也許能活到150歲。」