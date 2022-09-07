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2年前砸百萬拚立委！八點檔男星「這次選議員」　網見海報全傻眼

▲競選海報被廣大網友吐槽。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲競選海報被廣大網友吐槽。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

年底九合一選舉在即，高雄一名網友就發現，有位八點檔男星參選市議員，不過看完他的競選海報，不禁疑惑「這人到底叫什麼名字？」其實，原po所指就是演過不少本土劇的男星安定亞（本名李建輝），他在前年曾砸百萬老本，加入競選立委的戰局，並決定暫時放下20年的演藝生涯。

一名網友在「路上觀察學院」PO出照片，吐槽直呼「一瞬間搞不清楚這人到底叫什麼名字，李建輝、安定亞、意難忘？排版真爛。」

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只見這張競選海報中，他的本名「李建輝」大大地寫在左上方，不過右邊又出現字型較小的「八點檔知名演員 安定亞」，接著左下角印有大大的「意難忘」，讓不少網友光看就暈頭了，紛紛笑回「我也搞不懂...是要表達候選人？還是知名演員？人像又是哪位」、「這排版真的不知該從何看起」、「意難忘三個字居然是最大的...傻眼」、「反正不叫意難忘XD」。

▲安定亞是本土劇熟面孔。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

▲安定亞是本土劇熟面孔。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇）

安定亞曾演過許多八點檔，包括《意難忘》、《娘家》及《金家好媳婦》，2020年他拿出100萬老本，加入「台灣維新黨」參選高雄立委；不過，當年也被挖出，曾酒後毆打服務生，儘管事後對方提告，他仍神隱不出庭，被依傷害罪起訴。

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