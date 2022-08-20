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黃石公園驚見「人腳」漂溫泉水面！　上面還套著一隻鞋

▲▼黃石國家公園「深淵池」（Abyss Pool）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃石國家公園「深淵池」（Abyss Pool）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國黃石國家公園占地近90萬公頃，擁有豐富的地熱資源，每年吸引數百萬遊客到訪，但也容易發生意外。公園巡邏人員19日就在一處溫泉地區，發現有一隻「人腳」浮在水面上，而且還套著鞋子，目前正在調查死者身分。

根據《衛報》報導，黃石國家公園（Yellowstone National Park）巡邏人員19日在著名景點「深淵池」（Abyss Pool）裡發現一截人腳殘肢，該處是黃石公園最深的溫泉，平均溫度為攝氏60度，深度超過50英尺（約16公尺）。

園方指出．相關人員正在進行調查，懷疑和上個月在園內死亡的一人有關，「目前為止掌握的證據顯示，事件疑似發生在7月31日上午，不涉及第2人，目前園方認為沒有他殺嫌疑。」現在深淵池與周圍停車場已經先暫時封閉。

地熱溫泉是黃石國家公園最著名的景點，有數千個地熱點，包括溫泉、泥漿、蒸氣噴發口和間歇泉，而這些地方也相當危險，根據官方網站資訊，溫泉景觀在黃石公園造成的死亡案件超過其他自然景點，自1890年以來，指少有22人因溫泉而死。

園方表示，遊客在溫泉區必須留在木棧道和步道上，「熱液區的地面薄而脆弱，地面下方就是滾燙的熱水。」最近一次意外事件發生在2016年，當時有一名來自奧勒岡州的男子跌入諾瑞斯盆地（Norris Geyser Basin）一處沸騰的酸性溫泉中，結果當場被溶解。

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