跟上國際CEDAW腳步　華醫辦「翻轉性別你我他」暢談性平議題

▲「翻轉性別你我他」6場系列講座在臺南文化中心登場，內容豐富多元，免事先報名、免費、開放自由入場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

週休二日最好的增能學習安排，8月6日起每週六上午10時至12時10分，在台南市文化中心B1多功能會議室，中華醫事科技大學和臺南市家庭教育中心攜手推出「翻轉性別你我他」6場系列講座，從不同面向暢談性別平等議題。

首場由曾獲台南市SUPER教師首獎，身兼台南市性別平等教育委員會委員的吳宗原打頭陣，以「那些年的夏天～談談校園性平事件」為題，帶大家了解你所不知道的事。本講座免報名、免費、開放民眾自由入場聆聽，歡迎各界踴躍到場參加。

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為提升國人對性別人權標準的認知，台灣近幾年積極從不同層面宣導與推動性別平等政策，以能跟上國際CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約施行法）的腳步，此法已於10年前公布施行，為讓更多年輕世代、家長及民眾了解其背後意涵，消除社會上對男女任務之性別意識的定型和傳統主觀看法，讓人人得以在性別平等的尊重之下發揮潛能，帶動社會進步發展，台南市家庭教育中心和中華醫大特地攜手舉辦2022年度性別平等教育與成長「翻轉性別你我他」講座，從8月6日起至9月10日連續6週的週六上午10時至12時10分，在臺南市文化中心B1多功能會議室邀請不同領域的學者專家透過演講，以及精彩的案例分享，帶給社會大眾對性別議題全新的知識與權益認知，拓展視野、建立正確的觀念。

「翻轉性別你我他」系列講座各場次主講人和講題分別是：8月6日由台南市SUPER教師首獎得獎人、也是台南市性別平等教育委員會委員的慈濟高中吳宗原老師演講「那些年的夏天～談談校園性平事件」； 8月13日由成功大學性別平等委員會副執行秘書，也是諮商心理師曹玫蓉演講「職場上的性別與性平議題」；8月20日邀請台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美演講「從CEDAW談性別平權與尊重」； 8月27日由台南市女性權益促進會理事長邱美月演講「我們只想有個家～嫁女兒、娶媳婦？」；9月3日邀請社團法人台灣愛之希望協會主任吳孟姿演講「醫療社會裡的性別意象」；9月10日由台北士德法律事務所律師江孟洵演講「性別與法律」。6場講座除了帶給大家全新的知識認知，更有精彩的案例解析分享。

「翻轉性別你我他」系列講座內容豐富多元，精彩可期，敬請把握，開放民眾自由入場參加，也歡迎各級學校或團體以此作為性別平等教育研習，前10名入場者可獲贈精美實用小禮物。