快訊／幼兒莫德納疫苗今開打！　指揮中心下午2時說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/21）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，幼兒莫德納今日發配開打，約有45萬劑疫苗可供6個月至5歲幼兒接種使用，接種疫苗位置也會依年齡有所不同。開打日接種情況如何？指揮中心下午有望說明。

幼兒莫德納開打係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年6月27日專家會議決議，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。另，接種途徑為肌肉注射，2歲以下之嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌，經醫師評估後接種。

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指揮中心指出，今年截至7月18日止，累計103名兒童本土COVID-19重症病例(其中22例死亡)，年齡中位數4歲，以3歲以下50例為多，其次7-12歲為28例。為加速提升滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒免疫保護力，指揮中心將與各地方政府共同推動相關接種作業，另計13縣市設立接種站將陸續於22、23日起開設，接種地點位於學校、活動中心、體育館、圖書館，民眾可至各縣市衛生局網站查詢。

指揮中心提醒，莫德納 COVID-19疫苗為首次於國內提供滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒接種，基於兒童及青少年於接種mRNA疫苗後可能的反應及罕見發生輕微之心肌炎及心包膜炎，請家長於接種前詳閱接種單位提供的接種須知，以瞭解接種後可能發生的常見副作用(如躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等)，並於醫師評估後接種。

接種後可透過接種單位提供的海報或須知上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，藉由家長關注子女接種後狀況，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

指揮中心同時呼籲，幼兒，尤其嬰幼兒尚未能表達自身感受，請家長於接種後持續留意，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

另接種疫苗後 28 天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或 " 顫動 "）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，亦務必立即就醫，並告知疫苗接種史。