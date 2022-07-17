　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

▲▼因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

受到疫情影響，在2021年停辦、睽違近2年的金門海上長泳「搶灘料羅灣」活動，今年終於再次舉辦，於7月16、17登場，今年（2022）報名人數1000人，實際檢錄人數981人，其中金門籍就有276人，其餘均為臺灣本島報名參賽的泳客。

▲▼因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動從7月16開始，在海灘上舉辦掃雷趣以及物資搶灘模擬射擊趣味競賽，7月17日正式舉辦第19屆「搶灘料羅灣海泳」，有800、1500和2500公尺三種距離，另外還有沙灘健走以及最夯的SUP立式划槳體驗活動，主辦單位也在現場準備了風味餐及園遊會，還有豐富表演活動，熱鬧滾滾！

本次完賽禮，可領取2022搶灘料羅灣主題紀念高粱酒600ml及紀念衣1件，報名最高齡為76歲，最年幼為10歲，是一個老少咸宜、適合闔家共遊的活動。

▲▼因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝）

金門料羅灣為金門和台灣本島之間往來的重要通道，且地理位置險要，這個地方在歷史上曾發生多次武裝衝突，乘載重要歷史意義，現在則成為遊憩賞景的好去處。睽違2年的搶灘料羅灣活動由大會主席楊鎮浯縣長致詞開場，也期許本次活動象徵在後疫情時代，能夠作為回歸正常生活的起點。

▲▼因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
快刪！　這8款App讓你帳單暴漲
人夫偷吃紅粉知己！邊喘邊喊「夠騷」　妻見極樂對話崩潰
李鴻淵拿舊槍擊斃4人　資深刑警批他行情不好：不是個咖
國道「大水塔」逆襲片！貨車載貨未綁牢　2車慘遭砸
鬼門提早開！　4生肖遇劫數
4萬元白蝦消失！巡池驚見「蛇籠有殘蝦」　老闆怒告員工吞敗
刷新之後就消失！　妹子見IG「1規定」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最新疫苗受害救濟！1人接種AZ「腦出血死亡」獲350萬

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

陳時中出書曝「沒碎念」　自序標題：本來就沒有在神壇上

「刷新之後就消失！」妹子用IG見1規定崩潰　全場愣：現在才知道

連香菜都要暫退舞台！　地表最強「濃烈系團體」有這3味

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

台南水道博物館百日草花海盛開　宛如歐洲藝文大片浪漫場景

值班驚見1情況　醫：千萬別迷信無敵星星啊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

最新疫苗受害救濟！1人接種AZ「腦出血死亡」獲350萬

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

台鐵加薪「獨漏7千名基層」！郵政工會嗆：交長健忘又自打嘴巴

陳時中出書曝「沒碎念」　自序標題：本來就沒有在神壇上

「刷新之後就消失！」妹子用IG見1規定崩潰　全場愣：現在才知道

連香菜都要暫退舞台！　地表最強「濃烈系團體」有這3味

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

台南水道博物館百日草花海盛開　宛如歐洲藝文大片浪漫場景

值班驚見1情況　醫：千萬別迷信無敵星星啊

最新疫苗受害救濟！1人接種AZ「腦出血死亡」獲350萬

太囂張！台南西羅殿前鬥毆還開槍　13人全遭聲押

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了

娃娃機業者有債務糾紛　慘遭惡煞甩棍追打洗劫

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

猛撞電桿車斷兩截！害女友拋飛慘死　酒駕累犯遭判4年半

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

凱旋「首款電動重機」揭曉！175匹3.6秒加速破百、外型沿用三倍速

交往10年淪小三！女老師出錢還幫渣夫帶小孩　2人要賠正宮15萬

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網看溫度超心疼

冷氣縫隙掉出「超粗電線」　網細看嚇壞

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

外送員定位跑掉反罵女客10分鐘！　網怒：外送巨嬰

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

更多熱門

相關新聞

台灣哪個離島最好玩？網激推「1地」

台灣哪個離島最好玩？網激推「1地」

台灣是島嶼型國家，擁有眾多離島，每個地區都有各自的文化和美景，吸引民眾前去觀光。近日，便有一名網友好奇詢問，「台灣哪個離島最好玩？」而貼文曝光後，引起許多人熱烈討論，其中「1離島」的呼聲更是打敗綠島，成為全場最推薦的地方。

批陳時中「類切割」焦糖　鄭麗文：他當市長大家自求多福

批陳時中「類切割」焦糖　鄭麗文：他當市長大家自求多福

「短短5分鐘花了12年」金門大橋10月通車

「短短5分鐘花了12年」金門大橋10月通車

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

金門當兵砲彈撿回家　一放50年嚇壞妻

金門當兵砲彈撿回家　一放50年嚇壞妻

關鍵字：

金門搶灘料羅灣海邊活動停辦海泳戰地園遊會

讀者迴響

熱門新聞

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」　老大說話了

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

更多

最夯影音

更多
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面