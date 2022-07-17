停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

▲因疫情去年停辦的第19屆金門搶灘料羅灣活動，於2022年7/16、17日重新登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

受到疫情影響，在2021年停辦、睽違近2年的金門海上長泳「搶灘料羅灣」活動，今年終於再次舉辦，於7月16、17登場，今年（2022）報名人數1000人，實際檢錄人數981人，其中金門籍就有276人，其餘均為臺灣本島報名參賽的泳客。

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活動從7月16開始，在海灘上舉辦掃雷趣以及物資搶灘模擬射擊趣味競賽，7月17日正式舉辦第19屆「搶灘料羅灣海泳」，有800、1500和2500公尺三種距離，另外還有沙灘健走以及最夯的SUP立式划槳體驗活動，主辦單位也在現場準備了風味餐及園遊會，還有豐富表演活動，熱鬧滾滾！

本次完賽禮，可領取2022搶灘料羅灣主題紀念高粱酒600ml及紀念衣1件，報名最高齡為76歲，最年幼為10歲，是一個老少咸宜、適合闔家共遊的活動。

金門料羅灣為金門和台灣本島之間往來的重要通道，且地理位置險要，這個地方在歷史上曾發生多次武裝衝突，乘載重要歷史意義，現在則成為遊憩賞景的好去處。睽違2年的搶灘料羅灣活動由大會主席楊鎮浯縣長致詞開場，也期許本次活動象徵在後疫情時代，能夠作為回歸正常生活的起點。