「陳時中誇盧秀燕」蔡其昌一句話想解尷尬　他聽完反笑：該選總統了

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中在新書發表會上，以衛福部長身份公開感謝國民黨籍台中市長盧秀燕，全力協助中央防疫，讓代表綠營參選台中市的立法院副院長蔡其昌只能尷尬回應，自己因為不是市長，若拿盧秀燕跟他比，陳時中就會感謝他。對此，國民黨文傳會副主委黃健豪狠嗆，「你不是市長，但已經是掌握各項預算大權的立法院副院長啊」，並酸蔡其昌真的對自己很有自信，大概要去選總統，不然太對不起國家社會。

陳時中獲得民進黨中央提名，正式投入台北市長選舉。在請辭衛福部長前，陳時中也特別安排一場《戰疫堡壘》的發表會，為帶領中央團隊經歷2年多的防疫戰後，轉身投向選舉前，劃下最美句點。同時，蔡其昌新書《日日台中款-蔡其昌的故鄉再發現》特別辦在台北發表，當著蔡英文的面擘畫自己的台中願景，結果「隔壁棚」的陳時中，就在新書發表上公開感謝盧秀燕，全力協助中央防疫、設置集中檢疫所，陳時中除了感謝，更說「相信歷史會記上一筆」。

蔡其昌則回應，陳時中感謝盧市長，那是盧市長跟其他縣市長比，「盧市長如果跟我比，陳時中就會感謝我了，因為我可以做得比她更好……那是我還沒當市長」。

黃健豪說，蔡其昌的言下之意，是同黨籍的鄭文燦、林智堅、黃偉哲、陳其邁、潘孟安等縣市長都比不上盧秀燕，而盧秀燕只是輸給蔡其昌，所以蔡其昌也比綠營的其他縣市首長優秀，「看來蔡其昌真的對自己很有自信，大概要去選總統，不然太對不起國家社會。」

黃健豪也表示，疫情發生時，蔡其昌已經是立法院副院長了，「蔡其昌身為立法院副院長，又驕傲自己是得票率最高的立委，疫情爆發的這兩三年，既不是平民老百姓、也不是生活在無塵室的單細胞生物，如果他能在訪問的當下，舉出這幾年他從公職上、疫情間對社會的貢獻，可能還好一點。」當然可能都沒有，所以只能酸人。

黃健豪認為，蔡其昌現在既然打算選市長，以他這個土生土長身份證字號開頭B的台中人觀點，奉勸蔡其昌副院長，還是拿出一些你為了台中「已經」「做過」什麼事，而不是整天在那邊「如果」「要做」什麼事，這樣整天酸言酸語，真的只能說，不好意思，不要浪費大家時間，台中人很忙。

