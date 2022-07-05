差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

▲英國女子體操選手罹患免疫系統相關罕病，連笑太開心都可能喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb，下同）

記者張寧倢／編譯

英國27歲殘疾體操女子選手娜塔莎（Natasha Coates）罹患「肥大細胞活化症候群」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），這是一種免疫紊亂的罕見疾病，無論喜怒哀樂或精神壓力都會引發嚴重的過敏反應，她曾為此住院500次。而有一次娜塔莎笑得太開心，導致舌頭和喉嚨腫大，害她「差點笑死」。

▲娜塔莎體內連接神經系統和免疫系統的肥大細胞非常敏感，容易被觸發過敏反應。

根據《紐約郵報》報導，作為一名罹患罕病的運動員，娜塔莎時常在IG和TikTok上傳影片分享自己對抗病魔的經驗，希望能鼓勵同樣深受MCAS所苦的病友。她在影片中表示，「我對強烈的情緒過敏，任何對我身體現狀的改變──無論是笑、哭、悲傷還是壓力，都會引起化學反應。」據美國過敏氣喘與免疫學會說法，MCAS患者會經歷「反覆嚴重的過敏症狀，影響各個身體系統」。

娜塔莎接受《鏡報》採訪時談到，幾年前她和朋友出去過夜時，因為笑得太開心而引發過敏性休克，舌頭和喉嚨腫大，一名友人幫忙叫救護車，另一人則幫她打腎上腺素筆，以免她當場窒息，朋友們摸著她的頭髮告訴她「沒事的」，但在被送進加護病房前她已經失去知覺。

▲娜塔莎的飲食、日用品都需要小心避開過敏源，連情緒和壓力也必須加以控制。

遺傳與罕見疾病資訊中心專家表示，罹患MCAS會造成肥大細胞錯誤地釋放過多化學物質，導致皮膚、腸胃道、心臟、呼吸與神經系統出現症狀。娜塔莎最近在紀錄片「對自己過敏的女孩」（The Girl Who's Allergic To Herself）中描述病況，「我的細胞是高度敏感的，會在最輕微的觸發下釋放過量化學物質，例如食物、運動、熱或被蟲螫，有時甚至沒有觸發因子。」

娜塔莎接著說，如果細胞釋出太多化學物質，就會導致她出現過敏性休克，可能危及生命，而她幾乎每天都會出現過敏反應，迄今已住院500多次。她在很小的時後就出現過敏，當時家人以為是吃到某些食物所致，但18歲那年她第一次發生過敏性休克，直到2年後才被確診為MCAS，被迫接受自己隨時可能離世的消息，當年只有20歲的她已為自己規劃好喪禮。

▲熱愛體操的娜塔莎受訪表示，那些叫她別再練體操的人，就是那些最不理解她的人，「它帶給我的比奪走的多出更多」。

儘管如此，娜塔莎卻在體操中找到救贖，並在英國殘疾運動錦標賽中豎立很高的標竿，紀錄片中提到她已獲得20多項英國體操冠軍與30多面獎牌，她說「體操在身體與精神上都救了我的命」。因為大腦物質導致手肘以下和膝蓋以下失去知覺訓練時，撞傷的腫塊特別大，連出汗都可能引發過敏，但她確信自己不會放棄體操，呆坐在家也會過敏，「所以我還不如出去過自己的生活。」

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