　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

▲英國女子體操選手罹患免疫系統相關罕病，連笑太開心都可能過敏喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb）

▲英國女子體操選手罹患免疫系統相關罕病，連笑太開心都可能喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb，下同）

記者張寧倢／編譯

英國27歲殘疾體操女子選手娜塔莎（Natasha Coates）罹患「肥大細胞活化症候群」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），這是一種免疫紊亂的罕見疾病，無論喜怒哀樂或精神壓力都會引發嚴重的過敏反應，她曾為此住院500次。而有一次娜塔莎笑得太開心，導致舌頭和喉嚨腫大，害她「差點笑死」。

▲▼英國27歲殘疾體操女子選手娜塔莎（Natasha Coates）罹患免疫系統相關罕見疾病，連笑太開心都可能過敏喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb）

▲娜塔莎體內連接神經系統和免疫系統的肥大細胞非常敏感，容易被觸發過敏反應。

根據《紐約郵報》報導，作為一名罹患罕病的運動員，娜塔莎時常在IG和TikTok上傳影片分享自己對抗病魔的經驗，希望能鼓勵同樣深受MCAS所苦的病友。她在影片中表示，「我對強烈的情緒過敏，任何對我身體現狀的改變──無論是笑、哭、悲傷還是壓力，都會引起化學反應。」據美國過敏氣喘與免疫學會說法，MCAS患者會經歷「反覆嚴重的過敏症狀，影響各個身體系統」。

娜塔莎接受《鏡報》採訪時談到，幾年前她和朋友出去過夜時，因為笑得太開心而引發過敏性休克，舌頭和喉嚨腫大，一名友人幫忙叫救護車，另一人則幫她打腎上腺素筆，以免她當場窒息，朋友們摸著她的頭髮告訴她「沒事的」，但在被送進加護病房前她已經失去知覺。

▲▼英國27歲殘疾體操女子選手娜塔莎（Natasha Coates）罹患免疫系統相關罕見疾病，連笑太開心都可能過敏喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb）

▲娜塔莎的飲食、日用品都需要小心避開過敏源，連情緒和壓力也必須加以控制。

遺傳與罕見疾病資訊中心專家表示，罹患MCAS會造成肥大細胞錯誤地釋放過多化學物質，導致皮膚、腸胃道、心臟、呼吸與神經系統出現症狀。娜塔莎最近在紀錄片「對自己過敏的女孩」（The Girl Who's Allergic To Herself）中描述病況，「我的細胞是高度敏感的，會在最輕微的觸發下釋放過量化學物質，例如食物、運動、熱或被蟲螫，有時甚至沒有觸發因子。」

娜塔莎接著說，如果細胞釋出太多化學物質，就會導致她出現過敏性休克，可能危及生命，而她幾乎每天都會出現過敏反應，迄今已住院500多次。她在很小的時後就出現過敏，當時家人以為是吃到某些食物所致，但18歲那年她第一次發生過敏性休克，直到2年後才被確診為MCAS，被迫接受自己隨時可能離世的消息，當年只有20歲的她已為自己規劃好喪禮。

▲▼英國27歲殘疾體操女子選手娜塔莎（Natasha Coates）罹患免疫系統相關罕見疾病，連笑太開心都可能過敏喪命。（圖／翻攝自IG／natashacoatesgb）

▲熱愛體操的娜塔莎受訪表示，那些叫她別再練體操的人，就是那些最不理解她的人，「它帶給我的比奪走的多出更多」。

儘管如此，娜塔莎卻在體操中找到救贖，並在英國殘疾運動錦標賽中豎立很高的標竿，紀錄片中提到她已獲得20多項英國體操冠軍與30多面獎牌，她說「體操在身體與精神上都救了我的命」。因為大腦物質導致手肘以下和膝蓋以下失去知覺訓練時，撞傷的腫塊特別大，連出汗都可能引發過敏，但她確信自己不會放棄體操，呆坐在家也會過敏，「所以我還不如出去過自己的生活。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／徐巧芯爆：林智堅中華、台大2論文都抄！　教授陳明通給過
福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！　冷淡回應被罵爆
史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格流
台積電跌到438！她「從大賺100萬→負8萬」崩潰　一票苦主
朱俐靜早逝「4年輕女星也罹乳癌走了」！　僅33歲離世
「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲：後悔已經來不及了
快訊／林智堅論文被爆抄襲！　母校中華大學回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

俄軍佔領盧甘斯克州　普丁嗨翻要求「更深入」頓巴斯：估再奪2城

差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

兩韓共同聲明50週年　互批對方造成局勢緊張

烏克蘭戰後重建需22.3兆　總理：「俄國寡頭資產」應是主要財源

蘇伊士運河年度營收70億美元！　成長逾20%「創史上新高」

米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

丹麥槍擊案增至3死4重傷　嫌犯有精神病史「已被關押精神病院」

烏克蘭正式收復蛇島！　證實：國旗已運抵島上

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

國慶槍擊案6死31傷！槍手朝人群掃射　爸驚慌把5歲兒藏垃圾桶逃死

俄軍佔領盧甘斯克州　普丁嗨翻要求「更深入」頓巴斯：估再奪2城

差點笑死！體操妹子罕病住院500次　笑太爽竟「過敏性休克」險奪命

兩韓共同聲明50週年　互批對方造成局勢緊張

烏克蘭戰後重建需22.3兆　總理：「俄國寡頭資產」應是主要財源

蘇伊士運河年度營收70億美元！　成長逾20%「創史上新高」

米老鼠版權快過期！迪士尼恐在2024年失去米奇、米妮獨家版權

丹麥槍擊案增至3死4重傷　嫌犯有精神病史「已被關押精神病院」

烏克蘭正式收復蛇島！　證實：國旗已運抵島上

爽嗑整塊炸起司！麥當勞「微牽絲起司排堡」來了　加碼抽免費滿福堡

新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

大陸豬價狂漲　可能啟動投放「中央豬肉儲備」

楊繡惠2度悲喊「好人不長命禍害遺千年」　心痛曝與朱俐靜私下互動

王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

高中最後一名「現在在幹嘛？」　他當3家餐廳老闆！網1句話曝關鍵

70年最慘旱災！義大利最長河流超乾　北部5大區進入緊急狀態

美術助理搭捷運搞烏龍　30萬貨款竟丟垃圾桶！清潔人員拾金不昧

華碩最新「永續報告書」正式上線！　以四大主軸超前接軌國際

元元「因為媽一句話」突破尺度！布料少到只有遮點

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

清純女星豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭洗臉

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

美國慶遊行槍擊　數百人狂奔逃難

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

送行者買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

日媒：普丁曾邀訪俄　習近平婉拒

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

才宣布伊波拉疫情結束　剛果出現5死

教宗駁斥辭職、罹癌傳聞

拜登可能很快取消對中國加徵關稅

更多熱門

相關新聞

他陰囊狂發出吹哨聲　只好一刀2顆切掉

他陰囊狂發出吹哨聲　只好一刀2顆切掉

美國一名男子因呼吸困難到急診室就醫，而他還告訴醫護人員，自己的陰囊會發出類似「吹口哨」的聲音。結果進一步檢查才發現，他患有相當罕見會自行排出空氣的陰囊氣腫，可能是全球首例。而醫生在找不到病因的狀況下，只能將男子的陰囊全部切除，避免聲音干擾正常生活。

6歲童竟罹患失智症　症狀跟80歲阿公一樣

6歲童竟罹患失智症　症狀跟80歲阿公一樣

女嬰「永遠在笑」真相曝　13萬網友暖挺

女嬰「永遠在笑」真相曝　13萬網友暖挺

罕病正妹30年不能坐　雙腿快撐不住

罕病正妹30年不能坐　雙腿快撐不住

LINE搜尋2字爆量噴出！全場實測驚呆

LINE搜尋2字爆量噴出！全場實測驚呆

關鍵字：

體操選手罕見疾病免疫系統肥大細胞笑死過敏性休克MCAS

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面