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美日韓領袖計畫在北約峰會「舉辦場邊會談」　討論北韓議題

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國對於美日韓3國領袖會談態度積極，如能實現將是日本首相岸田文雄、美國總統拜登、韓國總統尹錫悅3人首度舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）預定本月下旬在西班牙舉行領袖高峰會，屆時美國、日本、韓國可能舉行領袖會談，共商北韓議題。上一次美日韓3國舉行領袖會談是在2017年9月。

日本共同社報導，多名外交相關人士透露，北約6月29、30日將在西班牙馬德里舉行領袖高峰會，美日韓3國領袖有可能舉行場邊會議。目前美日韓3國政府正在磋商安排。預料會談主要是討論如何因應頻頻發射飛彈，做出挑釁行為的北韓。

報導說，美方對於美日韓3國領袖會談的舉行表現積極態度，今後具體行程有待磋商。如能實現，將是日本首相岸田文雄、美國總統拜登、韓國總統尹錫悅這3人首度舉行會談。5月就任總統的尹錫悅有意改善日韓關係。

日本讀賣新聞昨天報導，岸田將出席月底在西班牙舉行的北約領袖峰會，屆時可能與韓國、澳洲、紐西蘭的領袖舉行4國領袖會談。

這4國都是北約「亞太夥伴」，期待加強合作，促成「自由開放的印度太平洋」的實現，此舉被視為劍指中國。

預料日韓澳紐4國領袖會談時，將表態團結合作，反對有國家在東海、南海企圖做出片面改變現狀的嘗試。此外，對於中國在太平洋島國擴大影響力一事，日韓澳紐4國領袖可能在會談中討論如何支援太平洋島國。

報導說，中國國務委員兼外交部長王毅曾痛批美日印澳「四方安全對話」（Quad）是在搞「印太版的北約」。如果北約「亞太夥伴」日韓澳紐4國領袖舉行會談，將成為牽制中國的新框架。

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