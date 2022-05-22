女友劈腿…工程師冷靜布局「一刀斃命」小王秒崩潰　結局大快人心

▲遠距女友劈腿，工程師冷靜布局報復。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

「不要以為劈腿不會被發現！」一名男網友透露，自己和前女友是遠距離戀愛，當初雙方交往時，就說好是以結婚為前提發展，2人也見過了彼此的父母，原以為感情很穩定，不料先前卻發現女方劈腿，但他沒有馬上質問，而是慢慢蒐集證據，最後讓對方一刀斃命，這才驚覺小王也被蒙在鼓裡。

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「和前女友是遠距，我在北部、她在高雄。當初交往的時候，說好是以結婚為前提交往，我們也彼此見過了雙方的父母。大概二月時，她突然傳了一張藝術照給我，問我說這張照的如何？是不是很漂亮？我回答說：漂亮啊，誰幫妳照的啊？她說是個愛照相的朋友幫她照的」。

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男網友接著說，「過了一段時間，我在她臉書上發現有一個男生會在他臉書上按讚。好奇心驅使下，我點進對方的臉書（對方臉書文章、照片，全部都是設定公開的），然後再進對方的相簿 發現了前女友給我看的藝術照，再往下翻，發現他拍照的一些地方，是前女友之前跟我說，他和同學一起出遊的地方，或者是工作出差的地方」。

原PO表示，「更讓我最震驚的是，抽絲剝繭後發現，前女友的父母也認識他，似乎也知道這位男生的存在，也知道他們的關係，但我當下還是跟我自己講說 要沉住氣，要來個人贓俱獲，收集更多證據，要給她一槍斃命。所以我決定當作我什麼都不知道，什麼都沒發生，一如往常的過我們的日子

貼文提到，「兩週前，看到了男方上傳他們親嘴照片後，我覺得是時候了，我當晚就整理我們過去交往的照片，影片，之前聊天內容，把他全部做成一個網頁 （小弟我是網頁工程師）。隔天早上，我在臉書密了那個男生，單刀直入，直接問他說，你是不是ooo的男朋友？」結果對方大為震驚，完全不知道自己被綠，結局大快人心。

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