陸4月份失業率6.1%破兩年新高　專家：未來兩季將「持續承壓」

▲疫情爆發後大陸多地陸續封城，導致供應鏈一度停擺。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，較上個月上升0.3%，再度創下兩年來的新高。對此，北京首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，失業率繼續上升，主要是受疫情反覆及各地區封鎖政策影響，「預計二季度城鎮失業趨勢將繼續延續。」

根據《第一財經》報導，張成剛提到，4月份調查失業率繼續上升，主要是受疫情反覆及各地區封鎖政策影響，這種情況下，消費需求大幅縮減，企業經營信心下降。此外，企業的原材料成本、運輸成本、員工成本等各個方面的成本均大幅度提高，也是導致企業縮減用人規模的原因。

張成剛指出，當前，城鎮調查失業率下降的同時伴隨勞動參與率下降，勞動者退出勞動力市場、就業半徑縮短等趨勢明顯，「預計二季度城鎮失業趨勢將繼續延續。」

數據也顯示，中國大陸青年失業率同比出現了大幅上升，16至24歲人口調查失業率上升到了18.2%，到今年7月份，高達千萬的高校畢業生將走出校園，未來兩個季度，就業形勢將持續承壓。

復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱說，由於今年高校畢業生比去年多出167萬人，本年度待就業人數達到創歷史記錄的1076萬人，而疫情之下市場主體尤其是吸納就業貢獻度最大的中小企業受到衝擊，減少了崗位供給能力，供需的平衡受到較大衝擊，

張成剛認為，保基本、保運轉、保生存應成為當前民生、就業政策主要發力點。應該繼續發揮政策調節功能，降低中小企業成本壓力，儘快推動復工複產，延續中小企業主體基本運營，「應該保障涉及城市運轉基本生命線的市場主體正常運轉並在疫情防控中發揮作用。」

在今年就業的重點人群高校畢業生方面，姚凱強調，要進一步關注延遲就業和慢就業畢業生，允許他們與應屆畢業生享有相應的求職資格和服務待遇。

姚凱還說，提高就業的根本手段是做大做強市場消費能力，未來可以考慮加快推進全國統一大市場建設，在受疫情影響區域發放消費券等提高市場消費能力，從而達到促進就業的效果，「建議下一步以增加就業崗位為目標直接提供相關就業補貼。」