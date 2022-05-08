貢寮潛水男失蹤獲救！驚曝「龜山島過一夜」漂流記：真的有點怕

▲新北市貢寮海域發生潛水客失蹤事件，該名男子漂流至烏石港被附近漁船看到救起。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年約43歲的沈姓潛水男子7日和友人結伴自由潛水，不料卻在新北市貢寮區「台2線109.5k」處附近海域失蹤，所幸他在8日上午10時許被漁船救起，且意識清醒，無生命危險。沈男表示，當天他發現游不回去後，就直接往龜山島游了2個小時，並在島上睡覺，到了隔天本來想再游回宜蘭，結果過程中體力差點透支，還好遇到漁船，才成功獲救。

據了解，沈男7日與友人結伴自由潛水，不料友人自行上岸後卻沒有看到沈男上岸，緊急報案求救。消防隊獲報後，出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊共14車25人前往搜救，並在8日上午10時38分左右，獲海巡通報失蹤者找到了，人漂流在烏石港一帶，被漁船救起，意識清醒，無生命危險。

沈男獲救後表示，7日受到海流影響，當時他發現自己游了1、2個小時還在原地，於是就想說往反方向，順著海流往龜山島前進，最後花了2個小時才游到。到了晚間，雖數次有漁船經過，但都未看到沈男的求救燈號，因此他就在龜山島睡了一晚。

沈男指出，8日上午他看海象較為平穩，於是再次下水，打算游回宜蘭海岸，不料受到潮流影響無法前進，體力也即將耗盡，所幸這時看到有漁船返回，大聲呼救後才被漁民救起，並於上午11點左右抵達烏石港。

沈男坦言，這段過程其實讓他「真的有點怕！」並稱自己不知道龜山島另一側就有海巡署駐點，如果知道的話會直接游過去求救。海巡人員事後為沈男檢查身體及體血壓，除了體溫有點低以外並無大礙，稍微補充飲水後就由媽媽和家人帶回。

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