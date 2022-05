15公分陰莖種手臂上6年！　他「物歸原位」：終於又是個男人了

▲麥當諾終於將手上的陰莖移植到正確的地方。(圖/翻攝推特「大都會」)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國47歲男子麥當諾(Malcolm MacDonald)多年前染上敗血症,導致陰莖和四肢發黑,陰莖甚至壞死掉落,後來醫師在他左手前臂上「種植」一根陰莖,卻又因健康問題和疫情影響,讓15公分長的陰莖懸掛在手臂上長達6年,如今終於接受手術將陰莖「物歸原位」。他接受紀錄片採訪時表示,手術完第一件事就是往下看,終於覺得「自己又是個真男人了」。

綜合外電報導,麥當諾多年前因為一場意外導致血液感染,「五肢」全發黑的情況下,只能親眼忍痛告別壞死的陰莖。他當時回憶陰莖斷掉的過程就像一齣「恐怖電影」,讓他心裡非常恐懼,看著發黑的陰莖脫離、掉落,他只能把它撿起來丟進垃圾桶,然後大哭一場。

所幸麥當諾後來受到倫敦大學醫學院附設醫院醫師、號稱「陰莖重建大師」的拉爾夫(David Ralph)幫助,從大腿上擷取一段血管作為仿生陰莖的血脈,在他左手前臂上種植了一根約6英吋(約15.24公分)的仿生陰莖。原先計劃在2年內就可以移植到下體,但因為麥當諾身體健康出問題而延後,之後又遇上全球疫情大爆發,陰莖又多掛在他手臂上4年。

麥當諾在紀錄片《手臂上長了一根陰莖的男人》(The Man With a Penis on his Arm)中,回憶過去6年的辛酸歷程,他說自己出門在外不管天氣多熱,都要穿著長袖遮住陰莖,還曾不小心在超市幫助一名老婦人從高處拿東西而意外露鳥。

不過麥當諾並沒有失去幽默感,他還在紀錄片中說這樣奇葩的經歷,「以後可以拿來和子孫們說嘴,對吧?」他最終經歷了9個小時的手術,完成後他迫不及待往下看,他形容當時的感受,覺得自己又是一個鐵錚錚的漢子了。

「你能想像你6年的人生裡,都有一根陰莖在你手臂上晃來晃去嗎」,麥當諾終於鬆了一口氣,「這真是惡夢,但已經結束了。」