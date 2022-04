死守馬力波48天！烏克蘭海陸兵投降了　曝部隊慘況：我們別無選擇

▲堅守馬力波48天,英籍烏克蘭海軍陸戰隊員彈藥、補給全耗光,別無選擇向俄軍投降。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

烏克蘭南部港城馬力波(Mariupol )自3月初被俄軍圍困至今,有一位英籍烏克蘭海軍陸戰隊員艾登(Aiden Aslin)透露,他與部隊同袍死守馬立波已經超過48天,如今有所食物、彈藥和補給品全部耗盡,他們別無選擇,只能向俄軍投降。

根據英國BBC News報導,艾登的母親安(Ang Wood)12日向BBC透露,兒子打電話告訴她,說部隊已經沒有武器、彈藥可以打了,部隊別無選擇,只能向俄軍投降,「我愛我的兒子,他是我的英雄,他們打了一場地獄般的戰鬥,所幸他的聲音聽起來還好,強森必須把普丁拉下台」。

艾登的朋友布林南(Brennan Philips)當時也與艾登交談,艾登告訴他部隊已經沒有食物、彈藥和補給品。布林南說「他們無法逃出馬力波,無法進行反擊,所以他們別無選擇,但我非常相信,哪怕還剩下一顆子彈,他們都會(向俄軍)射擊出去」。

▲烏克蘭軍隊至今仍在堅守馬力波。(示意圖非本文部隊/路透社)

一名英國戰地記者傑克(Jake Hanrahan)證實,艾登英勇地戰鬥48天後與他的部隊投降了,目前已經成為俄國人的戰俘。艾登的投降讓他成為俄烏衝突中,第一個已知的英國籍戰俘,艾登的家人非常希望,衝突的雙方能交換戰俘。

另據《太陽報》報導,艾登是烏克蘭海軍陸戰隊第39旅成員,第39旅被認為是馬力波可能戰敗的單位之一,他們一直在沒有補給彈藥、沒有食物、沒有水的情況下戰鬥,部隊有超過一半以上的人員負傷或死亡。布林南轉述艾登的話,「我們沒有食物、沒有彈藥。大家都很榮幸(能堅持至今),希望這場戰爭早日結束」。

British #Ukraine Marine Aiden Aslin (AKA Cossack Gundî / Johnny) has had to surrender with his unit to Russian forces in Mariupol. They fought like hell for 48 days and have now run out of food and ammunition due to #Russia’s siege and destruction of the city. pic.twitter.com/RPYbXimRSi