快訊／今本土+183！　另增97例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增本土183例，另增97例境外移入。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/3公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

為因應本土病例暴增，指揮中心再強化輕症分流措施，65歲以下生活可自理者，都可送往加強版集中檢疫所或防疫旅館，另要求北北基桃4縣市於3日內開設急性一般病房總數5%作為專責病房。

而指揮中心3月7日起鬆綁邊境，也讓境外移入人數大增，為了避免輕症患者塞爆醫院，3/24起才調整輕症分流措施，從原本的20歲到49歲，放寬到18到59歲，預計可讓93.8%的輕症個案入住集中檢疫所，但放寬才逾1週，又因本土個案暴增再度放寬分流年齡。

指揮官陳時中表示，目前還沒開放到可在家隔離，但因應本土病例增加，因此放寬後送集檢所年齡，且專責病房、加強版集中檢疫所及防疫旅館，如場地允許，均以兩人一室收治，且不限家人同住或同行者。

目前國內幾起重要群聚包括「基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、高雄某化工廠、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學。」