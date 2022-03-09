台中惡火6死！房東「17房隔成41間套房」　最高開罰30萬

▲台中興中街火警6死。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中市中區興中街6日發生一起駭人火警，造成6死6傷的慘劇，而經市府清查後發現，該大樓在申請時分明只被核定了17間房，卻私下偷偷隔間改建成41間套罰。對此，都發局勘查後認為，該房已違反建築法，將依法重罰6萬到30萬元。

這起事件發生在6日下午，經警方調查發現，一名鄭姓男租客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，加上疑似被催繳房租，因而心生不滿縱火引發悲劇，加上莊姓女房東平時愛撿回收物，在大樓1樓與樓梯間等地堆積大量雜物，經環保局2年開罰24次仍未改善，阻擋逃生路線。對此，兩人也於8日晚間遭到收押禁見。

▲台中民宅火警。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，莊姓女房東拿出千萬現金加上貸款，買下前身為旅館的集合式住宅後，將旅館改為41間套房出租，平時熱愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻礙逃生，導致6日火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救。

除此之外，市府都發局進一步清查後發現，該棟以套房出租的大樓原為旅館，並已於2019年廢止使用，而按照規定，若要將大樓改作其他用途，應當提變更執照申請，但2019年後並無收到任何辦理變更使用執照的紀錄。此外，該大樓在申請旅館時，原先只核定17間，但如今卻被改建成41間套房，此舉已經違法重大，將依法開罰。