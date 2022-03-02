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3年中2次2.8億頭獎！　幸運男興奮喊：上次的還沒花完耶

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國一名男子在3年之內中了2次刮刮樂頭獎，讓他驚喜不已。（圖／達志影像／示意圖）

圖文／CTWANT

美國紐約一名幸運的男子，在短短的3年之內，竟然連續中兩次刮刮樂的1000萬美元（折合新台幣約2.8億元）的頭獎，在第二次中獎的時候，該名男子甚至還興奮地說道「上次的獎金還沒花完」。

根據《ladbible》報導指出，居住在紐約的男子埃爾南德斯（Juan Hernandez）可以說是非常的幸運，他在2019年時，買刮刮樂括中了1000萬美元的頭獎，沒想到在短短3年內，他再次刮中刮刮樂的1000萬頭獎，中獎之時他還直呼「上次的獎金還沒花完呢！」

3年內中2次2.8億頭獎　幸運男子直喊「上次的還沒花完」

▲彩券公司稱埃爾南德斯根本是幸運的天選之人。（圖／翻攝自ladbible）

這起事件後來也被紐約彩券證實，表示埃爾南德斯所刮中的1000萬美元獎金是歷史最大獎，而2次頭獎都落在同一個人身上，如此微乎其微的機率，將埃爾南德斯稱之為幸運的天選之人一點也不為過。

而美國富豪庫班（Mark Cuban）受訪時表示，「你應該不會想要把全部的獎金搞砸」，庫班認為，許多頭獎中獎者都會想要拿著高額的獎金去投資，但他認為，在專業知識不足的情況下，不要隨便投資，而是應該將獎金存在銀行中「然後就這樣過著舒適的生活」。庫班也提醒得獎者「不要讓自己變成家人與親友的提款機」。

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