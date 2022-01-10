快訊／桃機擴大數千人篩檢出爐！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場染疫事件持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨晚間證實新增1名陽性個案，為確診手推車員和照服員的未滿10歲兒子，兒子就讀桃園市中壢某國小，該學校也在明天開始停課。另外，桃機染疫事件也擴大近9千人篩檢，據了解將在明天全數出爐，詳細疫情資訊有待指揮中心下午2點記者會說明。

昨晚間傳出桃園市中壢區某國小有學生確診，學校緊急停課14天。指揮中心昨晚證實再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，是機場染疫手推車員和確診照服員的兒子，相關接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（10）日記者會統一說明。

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而針對桃機擴大數千人採檢，指揮官陳時中昨表示，還有6000~7000人要採檢，工程很大。而截至昨晚間8點，已經有2000多人檢驗完畢，全數都是陰性，剩下4000人預計會在今天有結果，將在指揮中心記者會上公佈。

另外，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，指揮中心自即日起調整醫院陪（探）病管制及醫療照護人員管理等醫療應變措施，規定臺北市、新北市、基隆市、桃園市醫院除例外情形外，禁止探病。