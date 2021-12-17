不只有豆乾！大溪木藝生態博物館群全面開館　3條漫遊路線一次看

▲「桃園大溪木藝生態博物館群」全面開館，推薦3條漫遊路線。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

大溪不只有豆乾！桃園大溪木藝生態博物館群在今年11月中宣告二期工程修復完工，長達6年的努力下，今年共加入10棟新開放的館舍，達到全區開放營運的里程碑，而當地也規劃3條漫遊路線，包括崖線上的古蹟郊遊、走入大溪職人聚落拜師學藝、老屋音樂迷幻夜，喜歡藝文、探訪老屋漫遊的旅人快筆記。

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▲「桃園大溪木藝生態博物館」3條漫遊路線。（圖／戚菫芃攝影／大溪木藝生態博物館提供）



大溪老城區約莫在1813年發展，時光的醞釀下，走出獨有的文化記憶與生活型態；林立的清代街屋建築，日治時期的牌樓、中正公園、宿舍群等，讓整個大溪儼然就是一座博物館。為了珍惜這裡的歷史風貌與人文風采200年，「大溪木藝生態博物館(Wood Art Ecomuseum)，簡稱木博館」誕生，不僅修復大溪普濟路沿線的歷史建築、分年分階段開館，更與時俱進，連結連結在地社群，讓文化及歷史空間交融發酵，如今木博館也分享3條漫遊路線攻略。

▲崖線上的日式警察宿舍群。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）



路線1：崖線上的古蹟郊遊

大溪木博館宣告全面開館，目前公有館舍計有11個主題館、4個子展廳、8個服務設施，街區中還有32個民間街角館，展現大溪生活多元面向及特色主題。最新修復完成的日式警察宿舍群，包含「工藝交流館」、「工藝基地」與「物產小舖」等主要館舍及其他服務設施。

▲▼崖線上的日式警察宿舍群。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）

其中「工藝交流館」的首檔展覽「ReBorn：從土埆厝重生的木家具」，保留宿舍群修復工程中拆卸抽換而無法再使用的木料，結合大溪老街的土埆牆意象，發展出傳達永續自然意念的創新家具！

▲新開主題館「工藝交流館」。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）

而「工藝基地」則是由六連棟等三棟歷史建築的再利用，作為工藝師駐村空間、工藝教室、木工場及工藝傳習室。目前導入木藝及漆藝工藝，透過國內外工藝師駐村傳習，培育人才，同時也是常設展「大溪老厝邊-警察宿舍群生活故事」的展區。

木博館絕大部分的主題館舍，都沿著老城區裡的大溪普濟路分布，從大溪公園到木博館館舍群，形成綠意豐富且具歷史文化故事的廊道，如同走在時光的崖線上，讓人循線探索。

▲新開主題館-物產小舖，每週或隔週皆開設醃漬食物體驗課程。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）

路線2：走入大溪職人聚落學藝

主題館舍空間成為大溪職人群及街角館夥伴交流推廣的最佳平台，其中工藝基地以在地木工藝為核心，除了發展符合消費者需求的木生活器物，並有藝師駐村空間，與生活工藝推廣課程，提供豐富的動態體驗。

▲大溪職人體驗營。（圖／戚菫芃攝影／大溪木藝生態博物館提供）



日籍漆藝師鳥毛清將於明年（2022年）2月進駐；物產小舖則是以推廣體驗大溪生活風土智慧，與工藝職人一起過生活為主題，結合策展、餐飲、課程及風土體驗活動的複合式空間。

博物館群儼然成為新的生活工藝體驗聚落，每週或隔週皆有開放木藝小學堂、工藝體驗及醃漬食物等課程，讓遊客不只是遊逛，更能入門一項技藝、深入與大溪職人店主互動，感受真摯而熱情的大溪味。

▲漫遊夜大溪，光廊道讓博物館群日夜都迷人。（圖／嘟嘟嘟攝影／大溪木藝生態博物館提供）

路線3：老屋音樂迷幻夜

沿著公園崖線行走，入夜後的大溪有別於白天，展現迷人氣息，包括曾在2020年獲得台灣光環境獎的「大溪歷史光廊道」，讓喧嘩熱鬧的大溪瞬間沈靜，散發歲月靜好的夜色風華。

▲漫遊夜大溪，老屋小酌蘭夜。（圖／黃天天攝影／大溪木博館提供）

而藏身於老城區的店家，紛紛切換「夜間模式」，包括位於新南老街上的「新南12文創實驗商行」，每週四限定夜間食堂，由日本媽媽近藤香子掌廚，訂餐客人都是為了香子的道地廚藝而來。

另一個私房行程，則是由蘭室茶坊固定舉辦每月一會的小酌蘭夜，不僅引領民眾漫步崖線廊道、點燈的新南老街，在故事中走入清代秀才的宅邸，還能跟著DJ音樂及蘭室特調，享受一晚奇幻的老屋之夜。

▲主理「笑班」的近藤香子，每週四在新南12推出的日式定食料理，是老玩家口袋名單。（圖／dayday攝影／大溪木藝生態博物館提供）

木博館建議，旅人們可以安排2天1夜漫遊大溪，走進由百年光景構築而成的生活聚落「大溪木藝生態博物館」，跟著職人來場手作木器小物或是漬物鹽麴料理，遠眺崖線外的絕美夕陽及溪谷夜景，探索夜晚的大溪人家風味，相關活動資訊可至大溪木博館官方網站查詢。