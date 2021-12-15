抖音600萬粉網紅吃燒烤「討免單」　女店員1句嗆爆！影片曝網狂讚

▲男子自稱有600萬粉絲希望店家能招待用餐，結果反被工作人員怒嗆。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近日中國河北廊坊發生一起網紅亂象，一名自稱擁有600萬粉絲的男子，在用餐完畢結帳時，希望自己能不用付錢，店家直接給予免費招待。但沒想到工作人員的服務生直接怒嗆「你有6000萬粉絲跟我也沒關係」，要求男子結帳。而這段影片曝光後，引起不少網友熱烈的討論。

根據《新京報》報導指出，這起事件發生在7日，一名男子前往河北廊坊當地的燒烤店用餐，用餐結束後走到櫃檯，希望這頓餐點能由店家招待，自己不用結帳支付餐費。而店家的工作人員聽聞後，直接表示「當然必須結帳了，哪有不用結帳這種說法」。

沒想到男子此時表示「我在抖音上有600萬粉絲」，男子原本是希望店家能看在數量龐大的粉絲人數上，給他免單的特權。沒想到店家的工作人員竟然直接回嗆「你有600萬粉絲？你就算有6000萬粉絲跟我也沒關係，該結帳結帳」。最後，該名男子只能找來朋友到店內協助結帳。（點此觀看影片）

影片曝光後，引起不少網友討論，就有網友留言表示「吃霸王餐的理由，有點太牽強吧！」、「你的粉絲量多少，跟吃飯免單似乎沒有多大關聯」、「活在自己夢里的人，恐怕永遠也醒不來」、「以前叫沿街乞討，現在叫抖音探店」、「一般正規網紅探店也是會付錢的好嗎」、「商家邀約的探店才會免費招待」、「現在粉絲量多都能吃霸王餐了」。

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