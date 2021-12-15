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Ct值12新案「已進入社區2天」！解隔返家才確診　專家曝可能感染源

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲機場出入境，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市揭露近期有解除隔離才確診個案，憂心春節專案檢疫挑戰，而該案正是14日公布的境外移入案16859，11/26入境，12/11解除隔離進入自主健康管理期，12/13因為有症狀就醫，14日確診，Ct值12，病毒量偏高。他入境到確診間隔18天，且返回社區2天才出現症狀、病毒量高，台大醫認為，最可能感染地點應該是防疫旅館，解除隔離後社區有2天時間暴露於風險中，接下來執行7+7+7檢疫方案一定要更加落實。

春節檢疫專案「7+7+7」14日開始，只要接種二劑疫苗滿14天，且符合相關要件，即可前7天自費住集中檢疫所或防疫旅館，期滿前1日進行1次PCR檢測，檢測結果陰性，次日即可返家完成後續8至14天，檢疫期滿前1日再次進行PCR檢測，檢測結果陰性，期滿解除檢疫列管，後續再進行7天自主健康管理。

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北市副市長黃珊珊說明境外移入新案，返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

▲▼中央流行疫情中心記者會。發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥受訪表示，該案境外移入案16859，身份為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢，今日（12/14）確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。調查該案打過2劑AZ，屬於突破性感染。

莊人祥表示，確實採檢結果顯示，該案Ct值僅有12，屬於高病毒量；已經有前往她檢疫的旅館進行瞭解，旅館曾經在9月與11月於不同樓曾有確認新個案，初步無看到關連性，仍研判為境外移入個案，也還會持續調查。

莊人祥強調，指揮中心並未隱瞞該案，地方衛生單位已經介入處理，而且依照相關流程進行，該案自主健康管理期間外出也都有佩戴口罩，對社區風險低。

台大兒童醫院院長黃立民認為，以時間、Ct值等資料來看，個案防疫旅館感染的可能性最高，而社區確實就有1~2天的暴露風險。不過，現在的春節檢疫也沒有必要繼續加嚴，臨時調整會讓大家過不下去，只能要求嚴格落實相關檢疫。

黃立民舉例，不管哪一種檢疫模式，從防疫旅館轉至家中檢疫，從檢疫轉為自主健康管理的時間點，一定要和檢疫對象再次宣讀相關規範。

現行規範是解除隔離前一天進行PCR採檢，黃立民認為，當天更應該進行PCR採檢，如果無法，也應該進行快篩，確認返家當天屬於陰性，減少陽性風險。返回家中以後，檢疫人員如衛生所、里長等，一定要用桌機電話或者電腦連線等方式，確認個案確實在家檢疫中。黃立民表示，可以先觀察一週執行狀況，再來評估春節方案是否還需要調整。

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