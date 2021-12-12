台中榮總、高嘉瑜幫林秉樞喬疫苗？　游淑慧打臉陳時中

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，牽扯出綠營網軍、派系鬥爭，更被質疑冒用國安人員的身分打疫苗。衛福部長陳時中8日表示，林秉樞非國安單位造冊人員，經查是在7月中和10月初透過一般平台打疫苗。對此，國民黨台北市議員游淑慧提出2點質疑，除了林秉樞不符合7月中、10月初接種資格年齡，與兩家院所的關係也有跡可循。

游淑慧12日表示，接獲檢舉，林秉樞兩劑疫苗施打的診所，第1劑是在之前喬疫苗事件中，引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打，第2劑則遠赴台中榮總施打，回溯衛福部的施打規定和時序，陳時中說林秉樞是在7月中跟10月初透過一般平台施打，而7月中旬後疫苗施打必須透過「疫苗預約施打平台系統」，7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，而第一批施打的是50歲以上。

游淑慧指出，林秉樞並不符合當時第一批的施打資格，除非是第9類，至於10月初則是第10期的施打梯次，當時2劑施打的資格為50歲至64歲，而開放施打的AZ，林秉樞的年紀同樣資格不符，7月中、10月初開放施打的都是AZ，但林秉樞的年紀不在這兩個時段內，這點衛福部應比對徹查。

此外，游淑慧也比對林秉樞和檢舉資料中醫院院所之間關係，一、台中榮總院長陳適安，在林秉樞母親告別式贈花名單內；二，林秉樞和禾馨系統可能認識，這大家應該能理解；三、日前名嘴公開揭露在飯店協助林秉樞收拾物品的吳姓護理師，就在禾馨任職，「這幾個線索加起來，林秉樞和這兩家醫療院所應該也存在人脈關係」。

游淑慧認為，要查不難， 勾稽施打名單、施打日期以及當時的施打資格是否符合就知道，檢舉資料中涉及北市醫療院所的部分會提供北市府查證，至於台中榮總，希望衛福部予以了解，「很多事，慢慢能連起來、浮出來。43歲的網友們，還記得自己何時打到疫苗？」