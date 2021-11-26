歐盟EMA批准「5至11歲兒童接種BNT」！2劑疫苗只需隔3周

▲BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

歐洲疫情急速惡化，部分地區近來的新增病例重新攀上高峰。對此，歐洲藥品管理局（以下稱EMA）25日批准5至11歲兒童接種BNT疫苗，後續將交由歐盟執行委員會進行審核。

綜合外媒報導，BNT疫苗已獲准在整個歐盟國家內針對年滿12歲以上民眾進行接種，但有鑑於歐洲最近的新冠疫情再起，EMA表示，專家小組建議讓5至11歲的兒童也納入BNT疫苗的施打範圍，劑量為成年人的三分之一，接種2劑，間隔則為3周。

Tánaiste Leo Varadkar says he expects NIAC to approve vaccines for children aged between five and 11 in the coming days. The EMA has approved the use of Pfizer-BioNTech's Covid-19 vaccine for children in that age group | https://t.co/4vczkKhYSU pic.twitter.com/Y8tfcqcLLJ — RTÉ News (@rtenews) November 25, 2021

EMA指出，一項近2000名該年齡段兒童的研究報告顯示，BNT疫苗的保護力為 90.7%，會持續幾天輕度至中度的副作用，包括疲倦、頭痛、注射部位疼痛、發冷和肌肉疼痛的症狀，研判兒童接種疫苗的益處大於風險，「尤由其對於會引發重症的兒童來說，更是格外重要。」

據了解，目前僅有以色列、加拿大和美國批准BNT疫苗接種於5至11歲的兒童，目前EMA已經將該項建議發送給歐盟執行委員會，後續將由歐盟委員會發布最終決定。

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