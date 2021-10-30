獨／疑輕生主因！陪伴12年寵物離世　草東鼓手IG崩潰：姊姊愛你

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡在防疫旅館輕生，原因疑似和寵物有關。（圖／取自當事人IG）

突發中心／台北報導

知名樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡(26歲)今(30日)被發現陳屍在防疫旅館，經業者發現後報警，警方趕抵現場時，蔡女已經明顯死亡多時。初步了解，蔡女疑似上吊輕生，被發現時已冒屍斑，而在事發15小時前，她曾在IG上發文透露，疑似家中養了12年的寵物狗土豆離世，讓她難以接受，而這似乎就是她想不開的主因，但詳細情形仍在調查當中。

《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，蔡女在事發前15小時曾在IG上難過發文，吐露疑似家中飼養12年的寵物狗土豆離世，而她寫著，「寵物，某種程度是一個家的核心，他帶來無數的歡樂與陪伴」，但近期，土豆生病，且病得一蹋糊塗，各方親友甚至都打地舖陪伴土豆，並且悄悄迎接土豆死亡到來的那天。

然而，最令蔡女無法接受的是，最愛的土豆卻在她隔離，無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面時離世，讓她大為崩潰，並沉痛寫下，「不知道怎麼面對這一切，記憶裡的他活潑好動的樣子，我愛你土豆，你要加油，可以的話一定要努力到姊姊隔離結束喔！姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李往你身邊奔去，陪伴你人生的最後，姊姊愛你」。

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