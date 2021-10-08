集團架網綁架選手　金主抱「被撕票決心」匯1元凍結帳戶

▲賽鴿冬季賽開跑，台灣賽制會以船隻將鴿子運送至海中放飛，萬鴿齊飛相當壯觀。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

為期7周的賽鴿冬季賽自9月24日開跑，萬鴿群飛的壯觀場面再現，隨著賽季開始，擄鴿集團蠢蠢欲動，就有鴿主透露看不慣擄鴿集團高姿態，刻意讓帳戶凍結回擊洩憤，雙方已經展開一場大戰。

台灣賽鴿是以鴿子長途飛行作為競爭的賽事，分為2關資格賽及5關正式比賽，每周一關。參加比賽的鴿子在完成交鴿檢驗程序後，會由鴿會統一運載送往碼頭，比賽當天被船隻運載出海至距離陸地數百公里以上才放飛，並以實況轉播。

▲賽季開跑期間，鴿主每周會將鴿子交由鴿會統一運送至比賽地點。

賽事最遠需抵達距台灣約有5百多公里的東沙群島，對於未曾出賽過的幼鴿，挑戰耐力的極限、海上難以預料的天氣，在晉級的關卡中為比賽增添變數，強化刺激感。

隨著賽事起跑，擄鴿集團也就蠢蠢欲動，高雄一名養鴿40多年的鴿友指出，以他數十年的參賽經驗來看，「每季必被擄（鴿），次數多到算不清楚」，想到擄鴿集團將鴿子占為己有還勒索鴿主，氣到就想整回去。

「鴿子在他手，要鴿就是隨他走！」鴿友指出，一旦鴿子被擄，想要贖回鴿子，付款、取回都要聽從擄鴿人士的命令，稍有態度不佳可能就會慘遭「撕票」。

也有鴿友就是不想任憑擺佈，乾脆在接獲勒贖電話後，透過集團提供的人頭帳戶，匯入1元，隨後報警，帳戶就會列為警示而遭到凍結，藉機回擊報復，當然，鴿子一定也要不回來，必須抱著「被撕票的決心。」鴿主與擄鴿集團的大戰正在熱烈進行中。

▲為了提升賽鴿飛行耐力，平時鴿主都會進行放飛訓練。

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▲擄鴿集團會依循賽鴿路徑，用大面積的網子抓鴿子，再依腳環上的電話向鴿主勒贖。

「不能讓擄鴿集團不開心！」鴿友諷刺地說，他們會循比賽路線架設大量網子捕鴿，視比賽關卡要求贖金，並恐嚇鴿主交付金錢，若是不從或是稍有態度不佳，動輒剪斷鴿腳、拔掉羽翅甚至虐待，即便要回鴿子，也已經無法參賽。

不少鴿友慘被擄鴿集團耍了後，不想再被擺佈，決心要報復，接獲擄鴿集團電話，透過對方提供的人頭帳戶，匯入1元，隨後報警，帳戶就會列為警示而遭到凍結，當然，必須抱著「被撕票的決心。」

正因如此也讓人頭帳戶出現漲價潮，由於人頭帳戶取得難度變高，擄鴿集團也發狠，將取得人頭帳戶的支出「灌水」在贖金上，以至於參加資格賽的一隻鴿子贖金從以往的幾千元到如今漲破萬元，完全是跟鴿主「硬著來。」

▲擄鴿集團拿到贖金後，會將鴿子用「丟包」的方式放置特定地點，鴿主再依指示取回。

高雄有鴿友指出，去年參加資格賽時，預計3至4個小時鴿子就會飛回鴿舍，沒想到直到傍晚都沒有鴿子回來，心裡就有底「可能被擄走了」，不久就接到電話，表示有3隻鴿子被擄，對方還要求2萬多元的贖金。

另一名鴿友也說，有次鴿子被擄後，談好了贖金，隔天再依電話指示，將贖金放置指定地點，等到確認無誤後，再依循指示，找到被「丟包」的鴿子，就像電影裡依照綁匪指示，在各地團團轉交付贖金，之後才得知最後地點去救人一樣，鴿主無奈表示「雖然心中很氣，但若想要鴿子平安回來，就必須完全服從。」

▲警方接獲線報後會前往山區割除網具救鴿，帶回警局通知鴿主前來領回。

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