　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

集團架網綁架選手　金主抱「被撕票決心」匯1元凍結帳戶

賽鴿冬季賽開跑，台灣賽制會以船隻將鴿子運送至海中放飛，萬鴿齊飛相當壯觀。（圖／報系資料照，CTWANT合成）

▲賽鴿冬季賽開跑，台灣賽制會以船隻將鴿子運送至海中放飛，萬鴿齊飛相當壯觀。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

為期7周的賽鴿冬季賽自9月24日開跑，萬鴿群飛的壯觀場面再現，隨著賽季開始，擄鴿集團蠢蠢欲動，就有鴿主透露看不慣擄鴿集團高姿態，刻意讓帳戶凍結回擊洩憤，雙方已經展開一場大戰。

台灣賽鴿是以鴿子長途飛行作為競爭的賽事，分為2關資格賽及5關正式比賽，每周一關。參加比賽的鴿子在完成交鴿檢驗程序後，會由鴿會統一運載送往碼頭，比賽當天被船隻運載出海至距離陸地數百公里以上才放飛，並以實況轉播。

賽季開跑期間，鴿主每周會將鴿子交由鴿會統一運送至比賽地點。（圖／宋岱融攝）

▲賽季開跑期間，鴿主每周會將鴿子交由鴿會統一運送至比賽地點。

賽事最遠需抵達距台灣約有5百多公里的東沙群島，對於未曾出賽過的幼鴿，挑戰耐力的極限、海上難以預料的天氣，在晉級的關卡中為比賽增添變數，強化刺激感。

隨著賽事起跑，擄鴿集團也就蠢蠢欲動，高雄一名養鴿40多年的鴿友指出，以他數十年的參賽經驗來看，「每季必被擄（鴿），次數多到算不清楚」，想到擄鴿集團將鴿子占為己有還勒索鴿主，氣到就想整回去。

「鴿子在他手，要鴿就是隨他走！」鴿友指出，一旦鴿子被擄，想要贖回鴿子，付款、取回都要聽從擄鴿人士的命令，稍有態度不佳可能就會慘遭「撕票」。

也有鴿友就是不想任憑擺佈，乾脆在接獲勒贖電話後，透過集團提供的人頭帳戶，匯入1元，隨後報警，帳戶就會列為警示而遭到凍結，藉機回擊報復，當然，鴿子一定也要不回來，必須抱著「被撕票的決心。」鴿主與擄鴿集團的大戰正在熱烈進行中。

為了提升賽鴿飛行耐力，平時鴿主都會進行放飛訓練。（圖／報系資料照）

▲為了提升賽鴿飛行耐力，平時鴿主都會進行放飛訓練。

延伸閱讀
人鴿大戰2／人頭帳戶變貴贖金跟漲　資格賽一隻鴿破萬元
iPhone重鎮放大假1／20萬員工鄭州廠十一假期首次不加班　全因少了「它」
以家人之名1／辛梅小吃店　阿嬤的客家滋味

擄鴿集團會依循賽鴿路徑，用大面積的網子抓鴿子，再依腳環上的電話向鴿主勒贖。（圖／報系資料照）

▲擄鴿集團會依循賽鴿路徑，用大面積的網子抓鴿子，再依腳環上的電話向鴿主勒贖。

「不能讓擄鴿集團不開心！」鴿友諷刺地說，他們會循比賽路線架設大量網子捕鴿，視比賽關卡要求贖金，並恐嚇鴿主交付金錢，若是不從或是稍有態度不佳，動輒剪斷鴿腳、拔掉羽翅甚至虐待，即便要回鴿子，也已經無法參賽。

不少鴿友慘被擄鴿集團耍了後，不想再被擺佈，決心要報復，接獲擄鴿集團電話，透過對方提供的人頭帳戶，匯入1元，隨後報警，帳戶就會列為警示而遭到凍結，當然，必須抱著「被撕票的決心。」

正因如此也讓人頭帳戶出現漲價潮，由於人頭帳戶取得難度變高，擄鴿集團也發狠，將取得人頭帳戶的支出「灌水」在贖金上，以至於參加資格賽的一隻鴿子贖金從以往的幾千元到如今漲破萬元，完全是跟鴿主「硬著來。」

擄鴿集團拿到贖金後，會將鴿子用「丟包」的方式放置特定地點，鴿主再依指示取回。（圖／中時資料照）

▲擄鴿集團拿到贖金後，會將鴿子用「丟包」的方式放置特定地點，鴿主再依指示取回。

高雄有鴿友指出，去年參加資格賽時，預計3至4個小時鴿子就會飛回鴿舍，沒想到直到傍晚都沒有鴿子回來，心裡就有底「可能被擄走了」，不久就接到電話，表示有3隻鴿子被擄，對方還要求2萬多元的贖金。

另一名鴿友也說，有次鴿子被擄後，談好了贖金，隔天再依電話指示，將贖金放置指定地點，等到確認無誤後，再依循指示，找到被「丟包」的鴿子，就像電影裡依照綁匪指示，在各地團團轉交付贖金，之後才得知最後地點去救人一樣，鴿主無奈表示「雖然心中很氣，但若想要鴿子平安回來，就必須完全服從。」

警方接獲線報後會前往山區割除網具救鴿，帶回警局通知鴿主前來領回。（圖／報系資料照）

▲警方接獲線報後會前往山區割除網具救鴿，帶回警局通知鴿主前來領回。

延伸閱讀
人鴿大戰3／賽鴿年產值700億　綁架粉鳥刑度低
iPhone重鎮放大假2／「要等1個月才能拿貨」　2大難題斷鏈iPhone 13
以家人之名2／QM159清琳咖啡　父親的溫度化為空間　

 

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
陳柏惟直播解釋441萬存款來源：被連勝文辦公室質疑「感覺很特
咖啡買1送1！4大超商「雙十限定優惠」一次看　爽喝第2杯只要
恐怖婚姻！純情女婚後生子「老公離奇失蹤」　婆婆竟是請來的演員
18位NBA球員涉詐1億被捕　他在台灣打SBL自曝犯行
6萬人死守鄭家純直播！釣出「一整排藍勾勾」　女星亂入：我想結
五倍券紙本今開領！　超商、郵局全通路3圖看懂領取步驟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中望高寮女屍奇案　破案關鍵竟是血色白玫瑰

集團架網綁架選手　金主抱「被撕票決心」匯1元凍結帳戶

快訊／新竹媽攜4歲幼子輕生！外婆求警消破門　當場崩潰痛哭

快訊／台中高職晚間火警！4樓文書資料「起火燃燒」　室內一片焦黑

金錢豹開了！轉型自助KTV太誘人　小護士下班制服還沒換就衝了

懷疑輪胎遭刺破...持開山刀砍到「臟器外露」　狠男下場曝

新北男證券公司放炸彈：不得好死　警開箱才知「裡面裝狗飼料」

不法牟利61億！台中黎明重畫弊案　前立委楊文欣遭判5年半

台南驚爆強力空氣槍隨機射人　 槍手落網警大驚：火力比我們還強

啃老男缺錢花用刺死網咖工讀生　判賠1238萬元給死者父母

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

台中望高寮女屍奇案　破案關鍵竟是血色白玫瑰

集團架網綁架選手　金主抱「被撕票決心」匯1元凍結帳戶

快訊／新竹媽攜4歲幼子輕生！外婆求警消破門　當場崩潰痛哭

快訊／台中高職晚間火警！4樓文書資料「起火燃燒」　室內一片焦黑

金錢豹開了！轉型自助KTV太誘人　小護士下班制服還沒換就衝了

懷疑輪胎遭刺破...持開山刀砍到「臟器外露」　狠男下場曝

新北男證券公司放炸彈：不得好死　警開箱才知「裡面裝狗飼料」

不法牟利61億！台中黎明重畫弊案　前立委楊文欣遭判5年半

台南驚爆強力空氣槍隨機射人　 槍手落網警大驚：火力比我們還強

啃老男缺錢花用刺死網咖工讀生　判賠1238萬元給死者父母

26歲女偶像退團！　「5年前患子宮內膜症」狀況惡化：將發最後作品

陳柏惟綠營加油團跑光　涉賭解釋文好冷清

懶人包／鴻海科技日倒數10天！「電動車佈局」3款新品+2大平台一次看

中華女子冰球隊睽違2年出征拚冬奧門票　首戰不敵哈薩克

陳柏惟直播解釋441萬存款來源：被連勝文辦公室質疑「感覺很特殊」

財產1年暴增441萬？　陳柏惟深夜直播親回：選舉補助款啦

美聯分區賽G1太空人打退白襪　奪首勝晉級機率高達72%

台中望高寮女屍奇案　破案關鍵竟是血色白玫瑰

五倍券開跑！買機車優惠看這裡「5000變15500」最賺用法揭曉

透明鼻水流不停？　醫曝「4面相」小心是過敏性鼻炎

怕！大丹混種巨犬高達121公分　見繩子不敢越過直接呆坐：救我

社會熱門新聞

即／新竹媽攜4歲幼子輕生！外婆目睹當場崩潰

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

北彰化連續傳爆炸巨響！消防局回應了

金錢豹轉自助KTV太誘人　小護士制服沒換就衝了

遭配重塊砸頭慘死　妻兒忍淚喊：爸，上車了

即／基隆民宅1男墜樓！腦漿溢出送醫不治

陽明山殯葬業爆吸金百億　老闆人間蒸發

台中高職晚間火警！4樓文書資料起火

獨／金錢豹改自助KTV　親民消費曝光

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

集團架網綁架選手　金主抱「被撕票決心」匯1元凍結帳戶

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

台南驚爆強力空氣槍槍隨機射人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

龍龍自嘲「被切割ㄌ」！深夜發不自殺聲明

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獅子山颱風生成！圓規接力可能通過台灣

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

老K深夜吐心聲　網讚：喜劇界不死鳥

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面