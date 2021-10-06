2張圖澄清「藏疫苗」質疑　北市：接到院所反映能否精準點

記者黃巈禾／台北報導

對於有報導指稱中央配發北市12萬劑，台北市只發7萬劑，疑似藏疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，沒有任何人會藏疫苗，因為疫苗是要來接種市民的身上，也沒有任何人可以藏疫苗，因為疫苗是由中央統籌配發，「中央給我們多少，我們接種多少」，換句話說要接種多少，中央才會給多少，所有疫苗接種都要上系統登錄，不會有任何人藏疫苗。

蔡炳坤指出，中央這次在第10輪的AZ有預告北市大概有12萬多民眾，不是把12萬劑疫苗配給北市，是告訴北市之後，北市開始開預約的數量，中央配發疫苗，其實是分批的，一批一批配發，就會瞭解各地方接種情況，並視實際需要來配發，「我要再強調一次，沒有任何人藏疫苗」。

▲蔡炳坤澄清藏疫苗質疑。（圖／翻攝直播）



對於為何一開始只開7萬劑，預約報量才加開，蔡炳坤說明，醫院量能有限，若一次全開可能導致某些醫院只有6至7成滿，造成醫護資源分散，整個中央預約系統分兩階段，第一階段讓民眾去預約登記，第二階段看意願登記大約的數量來評估可能會有這些人來預約，但實務上，當開出預約的數量，真正來預約的量又會減少。

蔡炳坤指出，當醫院開出五條接種路線，預訂每條線大概多少人，預約不足的時候就會產生，紅點表示有預約，白點是空缺，醫院預約的結果沒達到原訂目標就會產生這樣的現象，但醫院醫事人員都要事先做規劃，就會造成所謂的醫事人員的浪費，也是醫療資源是浪費。

▲北市府6日澄清「藏疫苗」質疑。（圖／北市府提供）



蔡炳坤提到，若是診所，會更挫折，明明一天可以接種100個，結果來了30個、10個，甚至還有個位數，市府配發疫苗也很困擾，台北市採取社區主義，200多個接種點同步開啟，對於預約量都要做最妥適的控制。

蔡炳坤說明，中央系統從7月16日到現在已經進入疫苗接種第10期，每次都按中央的要求，大致希望我們開出多少的提供預約量，預約比例最低的，第4期AZ預約的比例只有61%，第6-3期高端只有61.77%，現在正在進行的第10期高端只有46%，BNT只有68%，甚至第2期AZ只有72%，第3期AZ只有78%。

蔡炳坤說，一開始地方自己接種的時候，北市預約系統比較精準，有多少人開多少量，結果來預約的有9成以上，對所有的醫療院所的預期是符合的，但自從7月16日到現在，第一線在工作的同仁、北市衛生局接到多少醫院和診所反映「你們能不能精準一點」，所以開出的預約需求，就必須很謹慎的處理。