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五倍券亮相！蘇貞昌今公布樣張　5QA看懂紙本、數位券領取方法

▲▼行政院記者會,蘇貞昌,羅秉成,陳時中,龔明鑫,王國財,潘文忠,陳吉仲,許銘春。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

政治中心／台北報導

行政院長蘇貞昌今（9）日上午將召開記者會宣布振興五倍券方案，記者會中將正式公布五倍券的樣張、相關的兌領以及使用時程等；儘管近來受到疫情影響，但目前政院仍照既有的規畫進行，疫情部分會持續注意發展，希望穩定控制疫情的狀況下，依循相關時程推動振興方案。

行政院於上午10點30分將舉行「振興方案記者會」，由院長蘇貞昌親自主持，政委兼發言人羅秉成、政委兼國發會主委龔明鑫、政委唐鳳，以及經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、文化部長李永得、教育部長潘文忠、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒主委、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍、交通部次長陳彥伯、農委會副主委陳添壽等，都將出席。

根據規劃，五倍券預算規劃約1200億，預計在9月底開放登記、10月初上路，使用期限到明年的4月30日為止。且在登記只本還是數位券的同時，就可以預約抽籤共計8種的振興加碼券，一站式的設計減少民眾負擔。

五倍券額度為5000元，此次將採紙本、數位並行方式推行。紙本部分，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣等級的防偽能力；為了增加流通性與便利性，會保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

另外，今日的院會中，也將通過主計總處編具的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，送請立院審議。根據特別條例規定，紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前仍有1600億元左右的額度。

這次的五倍券還有推出「家戶綁定」，讓民眾在領券上更為方便，《東森新媒體ETtoday》整理出登記預約、領取相關5大QA，供民眾參考。

一、五倍券登記方式

登記預約分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」。

1.數位個人綁定：可透過數位支付、業者網頁或APP。

2.數位共同綁定：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

3.紙本預訂：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。

4.紙本預約：須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

二、五倍券要去哪裡領？各有什麼優點？

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

三、綁定數位券後可反悔改紙本嗎？

財政部長蘇建榮表示，與去年不同，此次五倍券綁定數位將不能換成紙本，但若是家人共同綁定，除了本人以外，其他人都有一週猶豫期，可以退出換其他方式。

四、五倍券數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

五、收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。

▼行政院將推出五倍券。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：

五倍券振興方案行政院蘇貞昌

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