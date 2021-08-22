他吃「骨灰級經典水果糖」驚覺變味　結局神逆轉！網笑翻

▲每人心中都有一款童年最愛的糖果。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

每個人心中都有一款代表童年回憶的糖果，但它的口味會不會隨著時間變異呢？一位網友就在《爆怨2公社》分享，自己吃了一款超經典的水果糖，沒想到不只糖果外觀變了，連口味也變了？

原PO表示，因為小時候家裡環境比較不好，所以連買一盒糖果都必須跟姊姊們湊錢，有一次大姊考滿分拿到30元，幾個小孩湊一湊剛好買一盒水果糖，其中大姊因為出的錢最多，所以可以訂規則，「第一條、每人每天只能吃一顆，第二條、不搶她喜歡的橘子口味」，但原PO當時想挑戰大姊，於是偷吃了橘色的橘子口味，被大姊當場抓到，罰他三天不能吃，「等於她們每人可以多吃一顆」，想起這些回憶的原PO打趣的說，「年紀小的我就已經知道在這個社會，有錢的就是大姊，但就算沒錢，她還是我大姊！」

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原PO說道，20幾年過去了，當他回到當初的雜貨店，就算已經換陌生臉孔經營，但水果糖在架上擺放的位置還是一樣，「想當初我墊腳還拿不到」，而糖果盒上貼者特價25元的標籤，「買啊！比20幾年前還便宜沒理有不買」並且打算第一顆就要吃橘色的，為20幾年前雪恥。

「但好像少了什麼…？」原PO發現糖果上面的白粉消失了，但想說應該是改版，講求健康之類的，於是不以為意的吃下第一顆，「沒想到那五味雜陳的感受，並非來自心裡，而是嘴裡！」原PO仔細一看包裝，直接崩潰「盒子上寫著有效期限2013年」，並附上大大的「過期」二字在文末。

網友看了紛紛大笑，「難怪味道不一樣，原來過期了」，「笑死我」，「前面打的滿感人的說」，但也有網友表示，「小時候只買得起小圓盒那種，一盒只有一種口味，有白色的糖粉，每種口味都好香好濃郁，只是現在的味道都不對了！」