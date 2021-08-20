「金門飛嘉義」航線重啟！「台金航班」最新調整出爐

▲金門增加來往台灣航班。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣政府今（20日）表示，在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求以及9月份學生開學等前提下，同步進行台金航線班機調整建議，觀光處於18日協請交通部民航局協調航空公司，除了確定重啟嘉義航線，另外立榮、華信航空的執飛班機也將放大機型，而機場快篩則會持續進行。



觀光處長丁健剛表示，於本周三（18日）起就積極向民航局協調航空公司增加台金運能，經民航局確認增加開量能如下：立榮航空於8月23、25日，將下午4點台北-金門原ATR執飛之班機1架次放大為321機型；另自8月24日起，再將中午時段原ATR執飛之班機1架次也放大為321機型、每週五、日增加金門─高雄往返1架次。8月22日起華信航空每周日14：00台北—金門航班（AE1289）改以ERJ機型執飛。



丁健剛進一步說明，本府屢接到旅台鄉親陳情希望恢復金門─嘉義航線，經請民航局協調結果，獲重啟嘉義航線，於9月份每週五、日飛航金門─嘉義往返1架次。另外，金門─台中航線9月份也從每天2架次增為4架次。





觀光處表示，縣府基於疫情及鄉親安全考量，機場快篩仍將持續執行，而預判鄉親緊急就醫、奔喪及基本民行需求仍有，經評估1999緊急機位持續協助，於星期一、三、五、日北金末班機執行至9月6日止，並視實需為滾動式檢討。



金門縣府說明，若鄉親有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，可撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機請撥0800-318823），將有專人服務。