游泳輸給俄羅斯選手！　美世界紀錄保持人質疑：比賽可能不乾淨

▲俄泳將雷洛夫在男子游泳100和200公尺仰式賽事中,打敗美選手墨菲和英選手格林班克。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯泳將雷洛夫(Evgeny Rylov)在男子游泳100和200公尺仰式賽事中,打敗美國世界紀錄保持人墨菲(Ryan Murphy)和英國選手格林班克(Luke Greenbank)拿下金牌,成為25年來第一位贏得奧運游泳金牌的俄羅斯人;不過,這兩人在賽後記者會中卻暗示,「這場比賽可能不乾淨。」

格林班克表示,作為一個運動員,知道有「國家支持」的禁藥計畫正在進行,國際組織應該要做更多來防範這種事。當記者問到,這場200公尺仰式賽事是不是乾淨的時,墨菲則說,「我覺得最沮喪的就是,我無法百分之百肯定地回答這個問題,我不知道它是否百分之百乾淨,因為過去發生過的事情,就是一個問題。」

“It is a huge mental drain... to know I’m swimming in a race that’s probably not clean.



"At the end of the day, I do believe there is doping swimming."



USA's Ryan Murphy doubts #Olympics/#swimming as ROC's Evgeny Rylov wins gold. Extraordinary presser



