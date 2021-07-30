游泳輸給俄羅斯選手！　美世界紀錄保持人質疑：比賽可能不乾淨

▲俄泳將雷洛夫在男子游泳100和200公尺仰式賽事中，打敗美選手墨菲和英選手格林班克。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）在男子游泳100和200公尺仰式賽事中，打敗美國世界紀錄保持人墨菲（Ryan Murphy）和英國選手格林班克（Luke Greenbank）拿下金牌，成為25年來第一位贏得奧運游泳金牌的俄羅斯人；不過，這兩人在賽後記者會中卻暗示，「這場比賽可能不乾淨。」

格林班克表示，作為一個運動員，知道有「國家支持」的禁藥計畫正在進行，國際組織應該要做更多來防範這種事。當記者問到，這場200公尺仰式賽事是不是乾淨的時，墨菲則說，「我覺得最沮喪的就是，我無法百分之百肯定地回答這個問題，我不知道它是否百分之百乾淨，因為過去發生過的事情，就是一個問題。」

“It is a huge mental drain... to know I’m swimming in a race that’s probably not clean.



"At the end of the day, I do believe there is doping swimming."



USA's Ryan Murphy doubts #Olympics/#swimming as ROC's Evgeny Rylov wins gold. Extraordinary presser



https://t.co/hv5p1aLxfL pic.twitter.com/pUIbgzpOCq — Vithushan Ehantharajah (@Vitu_E) July 30, 2021

墨菲甚至表示，「我一想到自己可能在一場不乾淨的比賽中游泳，我一整年就在承受巨大的精神壓力。」雷洛夫則在中間靜靜地聽，直到有記者詢問他的想法，「我一直支持乾淨競爭，我打從心底支持乾淨運動，我把我的一生都獻給這項運動，我甚至不知道該如何做回應。」

墨菲的言論引來俄羅斯奧委會的嚴厲批評，他們在推特發出聲明表示，「我們確實在這裡參加奧運，不管你喜不喜歡。」就連許多美國網友也批評墨菲，「最幼稚的發言」、「這種發言簡直在恐怖故事才會出現」、「他不能像個男人一樣接受失敗」。

англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник.#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 30, 2021

隨後墨菲也澄清，「我的意圖不是提出任何指控，我認為雷洛夫和格林班克都非常出色，他們都是游泳天才，但我相信有游泳比賽中還是存在興奮劑的問題。」雷洛夫則說，「墨菲有權說他想說的，有權想他想想的，老實說，他沒有指控我什麼，所以我對他沒有任何意見。」

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