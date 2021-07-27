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實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

▲郭婞淳總笑臉迎人，形象非常好。（圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

台灣選手郭婞淳在稍早的「舉重女子59公斤量級」中，以抓舉103公斤、挺舉125公斤，總和236公斤奪下金牌，是本屆東奧台灣的第一面冠軍獎牌，舉起的那一刻全國人民也跟著激動歡呼。有網友討論，郭婞淳不只是舉重最強第一人，溫暖開朗的形象也受大眾喜愛，好奇大家覺得「郭婞淳代言什麼最好？」

原PO在PTT表示，郭婞淳是許多人心目中的女神，不僅實力嚇人，臉上也總是面帶笑容，充滿溫暖的親和力，完全符合「人美心善」這評價。郭婞淳這次東奧抓舉103公斤打破奧運紀錄，加上挺舉133公斤，最後以總和236公斤三破奧運紀錄的成績拿下金牌，也是台灣舉重隊連續4屆在奧運摘金。

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▲▼郭婞淳（圖／達志影像／美聯社）

▲郭婞淳本屆東奧再摘1金。（圖／達志影像／美聯社）

原PO認為，郭婞淳這次奪得金牌，回國後應該會有不少廣告代言等著她，他認為郭婞淳形象好，「我真的希望航空公司簽她」，以後在機場、飛機上、大聯盟球場等地方就能見到郭婞淳的燦爛笑容，「美美的照片上就可以寫『奧運金牌、世界紀錄保持人 台灣 郭婞淳』這不是很棒嗎？各位覺得？」

多數網友認為，郭婞淳代言重訓、運動相關的產品都很適合，「運動品牌、公益基金會、體育相關培訓選手或大型賽事代言」、「健身房」、「運動服飾品牌啊！重訓的」、「金牌啤酒，一手舉六箱這樣」、「房地產，小資女也能輕鬆負擔，然後直接舉起來」、「女神代言什麼買什麼」、「全部啦都買爆」。

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